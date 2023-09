Prebava je izjemno pomemben proces, ki v našem telesu poteka ves čas. In če se kje zatakne, to vpliva tako na vaše zdravje kot tudi počutje. Mnogi se dnevno soočajo z nadvse nadležnimi prebavnimi težavami in zanje ne najdejo ustrezne rešitve, ki bi jih odpravila do popolnosti. Ste med njimi tudi vi? Da bi se znebili teh nadležnih težav, vam z jedilnika ni treba odstraniti vaše najljubše hrane, obstaja namreč tudi drug, enostaven, predvsem pa učinkovit način .

Neprijetni simptomi, ki se jih lahko rešite

Se srečujete s prebavnimi težavami, ki vsakodnevno negativno vplivajo na vaše počutje? Imate neurejeno prebavo, ki niha med drisko in zaprtjem? Se soočate z nepojasnjeno slabostjo v želodcu ali črevesju, ki včasih vodi celo v bruhanje? Imate krajša ali daljša obdobja pomanjkanja apetita? Se vam po obrokih pogosto spahuje? Ste opazili, da nepričakovano izgubljate kilograme? Vas dajejo bolečine v trebuhu in črevesni krči? Imate slab zadah, ki prihaja iz želodca, ali oslabljen imunski sistem?

Med povzročitelji zgoraj naštetih težav je seveda lahko marsikaj, zato mnogi najprej spremenijo prehrano. Pazijo, da je ta bolj zdrava, posegajo po probiotikih, skrbijo, da je količina popite tekočine tekom dneva ustrezna, marsikdo celo šteje, kolikokrat prežveči vsak kos hrane, preden ga pogoltne. Kljub vsemu pa napihnjenost in prebavne težave pogosto še kar vztrajajo. Razlog je preprost. Vzrok težav ni neustrezna prehrana, ampak prebava živil, ki jih posameznik zaužije.

Ključ do zdrave prebave sta razgradnja hrane in pravilna absorpcija Najpomembnejšo vlogo pri prebavi in razgradnji hrane imajo prebavni encimi – molekule, ki se nahajajo v slini, želodcu in črevesju. Če ti encimi svojo nalogo opravljajo, kot jo morajo, razgradnja hrane in kasnejša absorpcija potekata brez težav in zgoraj opisani simptomi se ne pojavljajo. Ampak nepravilna prebava ne povzroča le prebavnih težav. Prebavni sistem je namreč povezan z zdravjem in delovanjem celotnega telesa.

Hormonsko ravnovesje je močno podrejeno delovanju prebave. Ena najbolj znanih povezav je med prebavo in hormonom gastrinom, ki se proizvaja v želodcu. Od stanja črevesja in prebave je odvisen tudi metabolizem estrogena. Njegova neustrezna regulacija lahko povzroča številne težave tako pri menstrualnem ciklu kot tudi metabolizmu in celo rasti celic. Vpliva lahko na večje tveganje za razvoj raka dojk, maternice ali jajčnikov, povzroči težave z neplodnostjo, poviša tveganje za bolezni srca in ožilja, nastanek krvnih strdkov ali povečanje telesne mase. Težave s prebavo lahko vplivajo na raven hormonov, ki so povezani s presnovo, ravnjo energije, nadzorom nad apetitom in še in še.

Stanje kože je tako kot hormonsko ravnovesje tesno povezano s prebavo, ki sicer v prvi vrsti skrbi za izločanje toksinov iz telesa. Tako so lahko nenadni izbruhi mozoljev, aken ali drugih nečistoč, celo ekcemov, srbečic, suhe kože in rozacee tesno povezani s stanjem črevesja. Poleg tega zdravo črevesje pomaga zmanjševati in preprečevati vnetja.

Delovanje možganov. Da, prebava vpliva tudi na delovanje možganov. Povezava med prebavo in možgani poteka preko živčnega sistema, hormonov in imunskega sistema. Omogoča, da prebavni sistem in možgani delujejo usklajeno ter sodelujejo pri različnih telesnih funkcijah. Nepravilnosti v prebavnem sistemu vplivajo na možgane preko hormonov in celo vnetnega odziva, kar lahko povzroča tesnobo, depresijo ali druge težave s kognitivnim delovanjem. Pogoste so tudi težava s koncentracijo.

‍Imunski sistem. Organizmi, ki povzročajo okužbe navadno v telo vstopijo skozi usta. Prebavni sistem je tako prva obrambna linija telesa. Encimi v slini so tisti prvi, ki uničujejo bakterije. Vse bakterije, ki se kljub temu uspejo prebiti do želodca, napade želodčna kislina. Večina celic imunskega sistema pa se nahaja v črevesju. Pri obrambi sodeluje celo črevesna sluznica, ki prepričuje, da bi škodljive bakterije in drugi mikroorganizmi prešli v krvni obtok in se razširili po telesu.

Pomembnost prebavnih encimov za zdravje

Prebavni encimi so majhne molekule, ki se nahajajo v različnih delih prebavne poti. Vsaka skupina ima svojo nalogo, vsi skupaj pa skrbijo, da se vsa živila, ki jih zaužijete, ustrezno razgradijo in absorbirajo. Najpomembneje je, da jih je dovolj.

Pogosto lahko v telesu pride do pomanjkanja prebavnih encimov, k čemur pa lahko nevede prispevamo tudi sami. Kaj torej uničuje prebavne encime? Starost : s starostjo se proizvodnja prebavnih encimov zmanjšuje.

: s starostjo se proizvodnja prebavnih encimov zmanjšuje. Pomanjkanje prebavnih encimov : nekateri ljudje imajo pomanjkanje specifičnih prebavnih encimov, kar povzroča težave pri uživanju določene hrane.

: nekateri ljudje imajo pomanjkanje specifičnih prebavnih encimov, kar povzroča težave pri uživanju določene hrane. Prehrana : predelana hrana s sladkorjem, maščobo in konzervansi negativno vpliva na delovanje prebavnega sistema, saj vsebuje izredno malo ali nič prebavnih encimov.

: predelana hrana s sladkorjem, maščobo in konzervansi negativno vpliva na delovanje prebavnega sistema, saj vsebuje izredno malo ali nič prebavnih encimov. Zdravstvene težave : pomanjkanje prebavnih encimov lahko povzročajo tudi bolezni, kot so pankreatitis, celiakija ali kronične vnetne črevesne bolezni, odstranitev žolčnika in sladkorna bolezen ter bolezni jeter.

: pomanjkanje prebavnih encimov lahko povzročajo tudi bolezni, kot so pankreatitis, celiakija ali kronične vnetne črevesne bolezni, odstranitev žolčnika in sladkorna bolezen ter bolezni jeter. Zdravila: na uničevanje in preprečevanje nastajanja prebavnih encimov vplivajo tudi nekatera zdravila, še posebej antibiotiki.

Ko prebavnih encimov ni dovolj, hrana v debelo črevo prispe neprebavljena. Tam fermentira in plini, ki ob tem nastajajo, povzročajo težave, kot so napenjanje, vetrovi, spahovanje ali celo bolečine.

Prebavni encimi so preprosta in učinkovita rešitev za prebavne težave

Bloat Aid kapsule vsebujejo mešanico prebavnih encimov rastlinskih izvlečkov in drugih sestavin, ki zmanjšujejo napihnjenost, napenjanje in vetrove, podpirajo normalno prebavo ter izboljšajo absorpcijo hranil.

Kako lahko pomagajo Prebavni encimi Bloat Aid? Izboljša razgradnjo hrane,

zmanjša spahovanje in pekočo zgago,

zmanjša napihnjenost,

izboljša absorpcijo hranil,

podpira redno in nebolečo prebavo,

zmanjša neustavljivo željo po hitri in nezdravi hrani,

pomaga zmanjšati vnetja v črevesju ter

Petra Kordež, ki se že več kot deset let ukvarja s prehranskim svetovanjem, v zadnjih letih pa tudi vodi družinsko trgovino Eko Škrnicl, pove, da si želi pomagati ženskam, da bi živele bolj zdravo, sproščeno in energije polno življenje, kar je bil tudi povod za nastanek Bloat Aid kapsul.

"Če ne bi jedel prebavnih encimov, bi se moral odreči marsikeri hrani. Preden so postali del moje rutine, sem imel ves čas težave z napihnjenostjo, napenjanjem in neredno prebavo. Zdaj lahko jem vse, kar si želim, moja prebava pa je brezhibna. Super," je o lastni izkušnji z Bloat Aid kapsulami povedal Andrej.

Poskrbite, da bo vaša prebava urejena, naročite Bloat Aid kapsule s prebavnimi encimi

