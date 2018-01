Jutranji napitek, ob katerem boste pozabili na kavo

Foto: Pixabay

Pomembno je, kako začnete svoj dan. Čeprav ga številni začnemo s kavo, to morda ni najboljša odločitev. "Za začetek dneva je pomemben vnos zdravih hranil v naše telo. Tudi sama imam zjutraj zelo rada kavo, vendar jo popijem po zajtrku," je poudarila zeliščarka Margita Vehar iz Dežele zelišč.

Za zajtrk si sama privošči veliko sadja, ki je lahko v obliki smutija. "V tega dodam žličko zelene trave pire, ki jo pridelujem, sušim in meljem sama, in napitek sladkam z medom. Tak napitek nam da veliko energije in včasih kave sploh ne potrebujem več."

Med, cvetni prah, propolis, cimet, ingver in kurkuma za odpornost

Če nima časa za pripravo smutija, pa poje žličko lastne mešanice medu, cvetnega prahu, propolisa, cimeta, ingverja in kurkume. "Ta recept preverjeno deluje. Da mi energijo za dober začetek dneva. Vsekakor pa vsebuje sestavine, ki mi pomagajo, da že kar desetletje pozimi nisem zbolela, čeprav je okoli mene večina bolnih."

"Pomembno je, da se poslušamo in si v tem stresnem svetu privoščimo tudi trenutek zase," je poudarila zeliščarka Margita Vehar. Foto: Vid Ponikvar

Čudežnega pripravka za dobro voljo tudi v naravi ni, če ne skrbimo zase, je še poudarila Margita Vehar. "Pomembno je, da se poslušamo in si v tem stresnem svetu privoščimo tudi trenutek zase. Velik stres je že nezadovoljstvo s samim seboj zaradi odvečnih kilogramov in drugih zunanjih dejavnikov."

Kadar smo brezvoljni, si privoščimo čaj iz bazilike z žličko medu

Vendarle pa obstajajo naravni pripravki, ki nam bodo v pomoč, je povedala. "Če si bomo privoščili skodelico čaja iz baldrijana, šentjanževke ali sivke, nas bo lepo pomiril in pomagal zbistriti misli. Tako bomo lažje razporedili obveznosti in se osredotočili na delo. Kadar smo brezvoljni, si privoščimo skodelico čaja iz bazilike in žličke medu. Lahko pa si pripravimo multivitaminski napitek iz pomaranče, banane, grenivke in mu dodamo med in cimet."

Ob vsem tem pa zeliščarka iz Polhovega Gradca zagovarja predvsem gibanje v naravi. "To sprošča hormon sreče serotonin. Tako bomo bolje spali in si odpočili od napornih dni, izginila pa bo tudi slaba volja."