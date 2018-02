Je pira čudežno žito? #video

Po prekrokani noči je za preganjanje mačka idealna pirina kava. Blaži kislost v želodcu in razstruplja. Piri pripisujejo tudi pozitivne učinke pri zdravljenje kroničnih obolenj, krepitvi oslabelega imunskega sistema, umirjanju prebavnih težav in blaženju bolečin v sklepih. Poleg tega naj bi preganjala nespečnost in pozitivno vplivala na razpoloženje.

Pira je popolno, idealno in zdravo žito, takšni so naslovi, ki na spletu mamijo potrošnike. Zato ni nenavadno, da pred dvema desetletjema obujeno žito hitro osvaja svet.

Pri nas raste na okoli 700 hektarjih. Kljub slabšemu hektarskemu donosu v primerjavi s pšenico je med kmeti vse bolj priljubljena, ker jo lahko dražje prodajo, za pridelavo pa ni zahtevna.

"Piro pridelujemo približno na osmih hektarjih," je dejal David Stražar iz Bio mlina Stražar. Tam piro meljejo z mlinom na kamen. Da se moka ne pregreva, pravi mladi mlinar.

Bistvenih razlik med piro in pšenico ni

Pira je vremensko manj občutljiva. Odpornejša je tudi proti boleznim in škodljivcem. Pa je tudi čudežno žito? Stroka pravi, da ne.

"Sestava in struktura žitnih zrn, ki spadajo v družino trav poace, je v osnovi, lahko rečemo, zelo podobna. Tako da bistvenih razlik v vsebnosti makrohranil, kot so ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe, med piro in pšenico načeloma ni," je prepričan Tomaž Požrl z biotehniške fakultete.

Zmotno je tudi prepričanje, da pira ne vsebuje glutena. "Lahko rečemo, da ima več beljakovin in tudi boljšo kakovostno sestavo. Nekaj boljših aminokislin, ki k temu pripomorejo, tudi pri ogljikovih hidratih so mukopolisaharidi, ki v resnici spodbujajo naš imunski sistem in vplivajo nanj," je pojasnila Darja Kocjan Ačko z oddelka za agronomijo na biotehniški fakulteti.

Če je v kalčku pšenice odstotek nenasičenih maščobnih kislin, jih najdemo v piri od dva- do trikrat več. V njem najdemo tudi vitamine in več mineralov, še pravi. Torej hranilnih sestavin, ki so se izkazale za koristne pri preprečevanju bolezni in ohranjanju zdravja.