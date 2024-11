Terminske pogodbe za kavo arabica so se na borzi v New Yorku v torek dvignile na 3,2010 dolarja oziroma 3,03 evre za funt (0,45 kilograma), s tem pa so se skoraj dotaknile rekordnih 3,3750 dolarja (3,19 evra) za funt iz leta 1977.

Rekordna suša, rekordne cene

Do velikih premikov prihaja zaradi dogajanja v Braziliji. Ta država, ki je največja proizvajalka kave na svetu, se je namreč letos soočila z rekordno sušo. Posledično se mnogi sprašujejo, kakšen je njen proizvodni potencial za prihodnjo sezono. Suho vreme je namreč povzročilo trajno škodo, saj so podpovprečne padavine od aprila prizadele kavovce v ključni fazi cvetenja in zmanjšale možnosti za pridelek kave arabica v Braziliji v obdobju 2025/26.

Zaskrbljenosti ni pomirilo niti precejšnje deževje, ki se je začelo oktobra, saj se ne ve, kolikšna je skupna škoda na račun pomanjkanja padavin. Letošnja suša, ki je prizadela Brazilijo, je namreč najhujša v zadnjih 40 letih.

Ni pa kriva le suša, podražitve so tudi posledica geopolitičnih napetosti, zaradi katerih prihaja do motenj ladijskega prometa v Rdečem morju, špekulacij glede morebitnih ameriških carin in strahu pred učinki direktive EU o krčenju gozdov.

Manjša proizvodnja in zaloge

Brazilija je med vodilnimi proizvajalkami kave arabica na svetu. Ta po svetu najbolj razširjena kavna sorta je tudi svetovno merilo za terminske pogodbe za kavo. Samo Brazilija in Kolumbija skupaj pridelata 40 odstotkov svetovne ponudbe kave.

Za sezono 2024/25 ameriška služba za kmetijstvo (FAS), ki povezuje domače kmetijstvo s svetom, napoveduje, da bo proizvodnja kave v Braziliji znašala približno 66,4 milijona ton, kar je okoli 3,5 milijona ton kave manj od prvotnih napovedi. Za četrtino manjše naj bi bile tudi zaloge kave.

Kmetje krojijo ponudbo

Povpraševanje po kavi medtem ostaja veliko, kmetje pa prodajajo le tisto, kar je nujno, in tako omejujejo ponudbo kave, pravijo analitiki.

Terminske pogodbe za kavo robusta se medtem na borzi v Londonu gibljejo pri 5.200 dolarjih (4.920 evrih) za tono, potem ko so bile sredi septembra že pri 5.829 dolarjih (5.517 evrih). Tudi v zvezi s to kavo, ki se uporablja za proizvodnjo instant kave, vlada nekaj zaskrbljenosti. To kavo namreč proizvajajo v Vietnamu, od koder so prav tako poročali o suši v času rasti, zaradi česar so omejili dobavo.