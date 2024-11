Odličen nadomestek kave, če ne marate čaja in matche

Kava je eden najbolj priljubljenih napitkov na svetu, ki mnogim predstavlja nepogrešljiv začetek dneva in priložnost za druženje. Kljub dobremu okusu pa vsebuje kofein, ki lahko ob čezmernem uživanju negativno vpliva na zdravje. Iz tega razloga se vedno več ljudi odloča za alternative, ki ponujajo podobno izkušnjo, a brez učinkov kofeina. Ena izmed najboljših izbir je cikorija. Ta velja za naraven in zdravju prijazen nadomestek, ki po okusu močno spominja na kavo, hkrati pa ima številne pozitivne učinke na telo.

Pozitivni učinki cikorije na naše zdravje

Cikorija, pridobljena iz korenine istoimenske rastline, je že stoletja cenjena zaradi svojih zdravilnih lastnosti. Poleg tega, da je povsem naravna in brez kofeina, prinaša številne koristi za telo, ki vam jih razkrijemo v nadaljevanju tega članka.

Foto: Shutterstock

Podpira prebavo

Cikorija vsebuje inulin, prebiotično vlaknino, ki spodbuja rast koristnih bakterij v črevesju. To pomaga pri boljši prebavi, krepi imunski sistem in preprečuje prebavne težave, kot sta zaprtje in napihnjenost.

Poskrbi za detoksikacijo jeter

Cikorija ima močne razstrupljevalne lastnosti. Njene učinkovine pomagajo pri čiščenju jeter, kar lahko prispeva k boljšemu splošnemu zdravju in večji ravni energije.

Foto: Shutterstock

Uravnava krvni sladkor

Inulin v cikoriji prispeva tudi k uravnavanju krvnega sladkorja. To je še posebej koristno za ljudi s sladkorno boleznijo ali tiste, ki želijo preprečiti njen razvoj.

Omogoča boljši spanec in manj stresa

Ker ne vsebuje kofeina, cikorija ne povzroča nespečnosti ali nervoze, ki sta pogosto povezani s pitjem kave. Namesto tega lahko pomaga pomiriti telo in um, kar je idealno za uživanje v večernih urah.

Foto: Shutterstock

Kako pripraviti cikorijo?

Priprava cikorije je enostavna, pije pa se jo podobno kot kavo. Na voljo je v obliki praška, ki ga lahko prelijete z vročo vodo ali mlekom, odvisno kaj imate raje. Za bogatejši okus lahko dodate ščepec cimeta, medu ali vanilje. Na dan je priporočljivo spiti največ dve skodelici pripravka iz cikorije.

Foto: Shutterstock

