Hitra hrana – prehitre težave: Tveganje za razvoj bolezni se lahko podvoji

S kakovostno hrano dobimo energijo za življenje, preveč predelana in osiromašena prehrana, ki nima prehranske vrednosti, ampak samo prazne kalorije, pa načenja naše zdravje in dobro počutje. Hranilne snovi in energijo, ki jo dobimo z uravnoteženimi obroki, potrebujemo za gibanje, dihanje, krvni obtok, prebavo, presnovo, pa tudi za govorjenje, razmišljanje in celo za spanje.

Na to, kako zdrava je prehrana, vplivajo način pridelave živil oziroma vzreje živali in predelava ter skladiščenje živil. V pomanjkanju časa, ki bi ga morali nameniti pripravljanju in uživanju hrane, nas velikokrat s prodajnih polic premamijo preveč predelana živila z dodatki, ki škodijo našemu organizmu in nam povzročajo nelagodje, tudi v obliki zgage, ki lahko vodi tudi v resnejše težave.

Zaradi koronavirusa pa smo se vsi skupaj znašli v še enem neljubem položaju – ker veliko delamo od doma in se tudi učeči delno šolajo na daljavo, moramo kar naenkrat sami poskrbeti za vsakodnevna kosila, ki smo jih do pred kratkim lahko uživali v okviru službe oziroma šole. Zdaj moramo poleg vsega, kar počnemo čez dan, skuhati tudi kosilo in po pravici povedano nam velikokrat zmanjka časa, zato se zatečemo k naročanju hrane na dom. Sliši se preprosto in priročno, a prav tukaj se skriva veliko pasti, ki lahko začnejo nagajati našemu želodcu.

Ob odprtju teras so nam zadišale različne dobrote, ki smo jih v preteklih mesecih tako pogrešali, in hitro lahko pride do prenajedanja, saj se kar ne moremo naužiti burgerjev, pomfrita, ocvrte hrane, pic, čevapčičev, tortic in različnih pijač. Po vsakem obroku si sicer prigovarjamo, da je bilo zadnjič, a nas okusi in arome spet kmalu premamijo. K omejevanju nezdrave prehrane nas na koncu vendarle lahko prisili vsaj nelagodje v želodcu, če ne že kar začetki zdravstvenih težav, ki iz tega izhajajo.

Ko želodčna vsebina draži požiralnik

Zgaga, bolečine v želodcu in pekoč želodec niso le posledica življenjskega sloga, ampak predvsem ohlapnosti mišice zapiralke med želodcem in požiralnikom. Zaradi nepravilne in preobilne prehrane lahko pride do težav z mišico, ki omogoča prehod hrane v želodec ter preprečuje pretok hrane in kislih sokov iz želodca nazaj v požiralnik.

Če želodec preveč napolnimo, se kisla želodčna vsebina vrača v požiralnik, kar lahko privede do bolezni, imenovane gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB). Eden od simptomov te bolezni je prav zgaga.

Znaki, da imamo težave z zgago

Zgago in regurgitacijo oziroma čezmerno zatekanje želodčne kisline v požiralnik lahko čutimo kot draženje in pekoč občutek v žrelu, grenak in kisel okus v ustih, zadah, občutek tujka, cmoka ali sluzi v žrelu in grlu, pokašljevanje (čiščenje grla) in kronični kašelj. Lahko se pojavijo poslabšanje astme, občutek težjega požiranja in hripavost.

Z jedilnika črtajmo naslednjo hrano oziroma jo vsaj omejimo:

polnomastno mleko, čokoladno mleko,

ocvrta zelenjava, zelenjavne omake, paradižnik, vložene kumarice,

limone, pomaranče, grenivke, ananas,

perutninska maščoba in koža, klobase, salame, slanina,

vse živalske in rastlinske maščobe,

čokolada, poprova meta, ocvrte sladice (npr. krofi, miške),

orehi, orehove sladice,

kremne, goveje, piščančje, kisle juhe,

začimbe, kot so feferoni, čili, kari, česen, čebula, rdeča paprika, poper,

alkoholne pijače, kava s kofeinom ali brez kofeina, močan črni ali zeleni čaj ter gazirane pijače.

Med glavnimi nasveti, ki nam lahko pomagajo omiliti simptome zgage, je sprememba prehranjevalnih navad: čim manj ocvrtih in pečenih jedi ter mastne hrane, obroki naj bodo pogostejši in manjši, še posebej zvečer bi morali jesti dovolj zgodaj, vsaj tri ure pred spanjem. Tudi oblačila prispevajo k preprečevanju zgage – če smo preveč stisnjeni v pasu, se zaradi prevelikega pritiska v osrednji del trupa kislina vrača v požiralnik.

Tudi čezmerna telesna teža lahko vpliva na težave z zgago. Tveganje za razvoj gastroezofagealne refluksne bolezeni se ob prekomerni teži podvoji, zato je že zaradi preprečevanja težav z zgago vredno razmisliti o drugačnem načinu prehranjevanja. Posledično bomo shujšali in se bolje počutili v svoji koži, kar je med pripravami na poletje več kot dobrodošlo.

Napitek, ki mu moramo posvetiti nekaj pozornosti

Kava ima posebno vlogo v našem življenju. Njen vonj in okus nas predramita, popijemo jo lahko ob različnih priložnostih čez dan, najraje pa s prijatelji na terasah lokalov, ki so ponovno oživeli. Če svojemu želodcu želimo dobro in ne bi radi trpeli zaradi pekočega občutka v želodcu, kavo raje zamenjajmo za druge napitke, saj je kava znani sprožilec zgage. Zaradi kofeina v kavi pride do sproščanja mišične pregrade med požiralnikom in želodcem, tanini v kavi pa še dodatno pospešujejo izločanje želodčne kisline.

Če pa se kavi res ne moremo odpovedati, je ne pijmo na prazen želodec, zmanjšajmo količino ali pa jo nadomestimo z brezkofeinsko.

Ohranimo kakovost življenja – ukrepajmo proti zgagi

Vsak četrti odrasli prebivalec razvitega sveta ima vsak mesec težave z zgago, ki vplivajo na kakovost življenja in vsakodnevne dejavnosti. Neprijetni simptomi lahko vplivajo na telesno dejavnost, čustveno počutje, druženje in spanje. K nastanku težav pa poleg nepravilnega, predvsem hitrega prehranjevanja, pripomoreta tudi spremenjen življenjski slog in povečana telesna teža.

Najučinkovitejša zdravila za zdravljenje zgage so zaviralci protonske črpalke1, saj neposredno zavirajo izločanje želodčne kisline. Delujejo kar 24 ur, za celodnevni učinek pa zadostuje že ena tableta.

Če zgage ne zdravimo, lahko pride do zapletov, kot so astma, nočna apneja, oteženo dihanje in okvare sklenine.

Učinkovito olajšanje zgage že z eno tableto na dan Za dolgotrajno rešitev poskrbi Nolpaza control, ki ji zaupajo številni zdravniki in farmacevti. Vsebuje 20 miligramov pantoprazola in je na voljo brez recepta. Nolpaza control spada med zaviralce protonske črpalke, ki zaradi specifičnega načina delovanja učinkujejo močneje in dolgotrajneje kot druga zdravila brez recepta. Učinkovito zavirajo vse faze izločanja kisline (bazalno, nočno in kislino, odvisno od hrane). Ker delujejo na mestu izločanja želodčne kisline v protonski črpalki, poskrbijo za dolgotrajen nadzor nad zgago. Močno olajšanje se lahko pojavi že po enem dnevu zdravljenja, vsekakor pa po dveh do treh dneh. Nolpaza control že z eno tableto zagotavlja celodnevni učinek in redkejše ponavljanje zgage. Več na www.nolpaza-control.si.

