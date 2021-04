Razbijamo mite o bolezni, ki je veliko več kot samo nadloga

Gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB), ki se kaže kot zgaga, regurgitacija in drugi kislinsko pogojeni simptomi, močno poslabšuje bolnikovo kakovost življenja – zmanjša se storilnost, zgaga bolnika ovira pri vsakodnevnih aktivnostih, poleg tega poročajo o slabšem apetitu in slabšem spanju. Prav zato je zelo pomembno, da poznate simptome zgage in znate pravilno ukrepati.

Nekaj zanimivosti o izvoru težav z zgago

Čeprav se zgaga ali GERB začne v želodcu, ni nujno, da jo povzroča hrana. Drugi dejavniki, kot sta prekomerna telesna teža ali kajenje, lahko tudi povzročijo zgago.

Kajenje in vdihavanje cigaretnega dima lahko povzročita zgago. Zaradi tobačnega dima se spodnji ezofagealni sfinkter sprosti, tako da vsebina želodca izteče v požiralnik.

Zgaga lahko povzroči težave z dihanjem, pa tudi hripavost, vneto grlo, kašelj, astmo, potrebo po čiščenju grla in prekomerno proizvodnjo sluzi v grlu.

Preozka oblačila lahko povzročajo zgago. Vse, kar stisne trebuh, lahko potisne želodčno kislino v požiralnik.

Zgaga vas ponoči tudi zbuja. Včasih lahko v spanju vdihnete želodčno kislino, kar povzroči obstruktivno apnejo v spanju, ki slabo vpliva na celoten cikel spanja. Posledice so lahko resne. Pomanjkanje kakovostnega spanca lahko vpliva na delovanje možganov, dnevno delovanje ter čustveno in fizično zdravje.

Zatekanje kisline iz želodca lahko škoduje zobem in dlesni ter povzroči zadah.





Ko zdravnik postavi diagnozo, da gre za GERB, se morajo bolniki zavedati, da gre lahko za bolezen, ki jo bo treba obvladati in zdraviti vse življenje. GERB se lahko razlikuje od osebe do osebe. Če imate stalne simptome, se posvetujte s strokovnjakom, da ugotovi osnovni vzrok in oceni najboljše možnosti zdravljenja.



Najučinkovitejša zdravila za zdravljenje zgage so zaviralci protonske črpalke (1), saj neposredno zavirajo izločanje želodčne kisline. Delujejo kar 24 ur, za celodnevni učinek zadostuje že ena tableta. Zgodnja diagnoza in pravilno zdravljenje sta pomembna, da ta nadležni pekoči občutek ne postane dolgoročna težava.Ko zdravnik postavi diagnozo, da gre za GERB, se morajo bolniki zavedati, da gre lahko za bolezen, ki jo bo treba obvladati in zdraviti vse življenje. GERB se lahko razlikuje od osebe do osebe. Če imate stalne simptome, se posvetujte s strokovnjakom, da ugotovi osnovni vzrok in oceni najboljše možnosti zdravljenja.

Ali mleko pomaga in druge vraže ...

Razna prepričanja o zdravljenju zgage, ki krožijo med ljudmi, so lahko zavajajoča in bolnikom preprečujejo, da bi našli učinkovito rešitev svojih težav. Ali vam lahko pomaga kozarec mleka ali šilce limonovega soka na tešče, kot pravijo stare vraže?

Prepričanja, ki prav gotovo ne držijo

Mleko in mentol naj bi odgnala simptome zgage. Kot pomoč pri napadu zgage ljudska modrost pogosto priporoča kozarec mleka. Čeprav mleko lahko začasno nevtralizira želodčno kislino, pa kalcij, mlečne maščobe in beljakovine v mleku dejansko dolgoročno pospešujejo nastajanje želodčne kisline. Morda ste že slišali, da naj bi pomagal tudi žvečilni gumi z okusom mentola, ki pa je pravzaprav znan sprožilec zgage. Začaran korg se tako samo nadaljuje.

Limonin sok naj bi olajšal zgago. Ljudsko zdravilstvo že od nekdaj priporoča pitje limoninega soka pri težavah s prebavo in črevesjem, tudi za zgago, vendar limonin sok lahko še poslabša stanje. Nekateri ljudje so prepričani, da limona nevtralizira želodčno kislino, kar pomeni, da bi lahko pomagala pri zgagi, vendar raziskave tega ne podpirajo. Poleg tega limonin sok sprošča mišico zapiralko požiralnika, kar povzroča še večje uhajanje kisline v požiralnik.

Z zgago je treba nekako živeti. Ni res. Zgaga lahko vodi v resne težave, če je ne zdravite. Z učinkovitimi zdravili jo je mogoče preprečiti in tako ohraniti kakovost življenja. Zaviralci protonske črpalke, kot je Nolpaza control, učinkovito preprečujejo zgago, saj poskrbijo za 24-urno lajšanje težav. Tako lahko vsakdanje življenje nadaljujete, ne da bi stalno skrbeli zaradi neprijetnih simptomov.

Zdravila proti zgagi zaustavijo prebavo hrane. Ni res. Organizem proizvaja kislino, ki pomaga razgraditi hrano v želodcu in uničuje škodljive bakterije. Kislina skupaj z drugimi snovmi v želodcu, imenovanimi encimi, razgrajuje hrano. Zaviralci protonske črpalke sicer delujejo na mestu izločanja kisline, še zmeraj pa nastaja dovolj kisline za normalno prebavljanje.

Dvignjeno vzglavje pomaga pri zgagi. Položaj spanja lahko poslabša zgago, še posebej, če je požiralnik nižje od želodca in želodčna kislina zateka v požiralnik. Poskušajte se izogibati ležanju na hrbtu ter ležanju na desnem boku. Bolje je ležati na levem boku, saj je pri tem želodec nižje od požiralnika, tako da že gravitacija preprečuje uhajanje kisline v požiralnik. Najbolj priporočljivo je ležanje s privzdignjenim ležiščem, vendar ni dovolj, da uporabite samo blazine, ampak je treba dvigniti celotno posteljo, in sicer za vsaj 10 centimetrov. Dvigovanje vzglavja z blazinami lahko simptome zgage še poslabša, saj s takšnim ležanjem dodatno povečate pritisk na želodec.

Najpogostejše neresnice, ki krožijo med ljudmi o zgagi

Zgaga je le nadloga. To ni res. Ponavljajoča se zgaga lahko temeljito zagreni življenje. Če zgage ne zdravite, lahko pride do zapletov, kot so astma, nočna apneja, oteženo dihanje in okvare sklenine.

Če nikoli niste imeli zgage, ste varni. To ni res, saj se zgaga lahko pojavi kadarkoli v življenju, in njena pogostost v razvitem svetu je v zadnjih 15 letih narasla za 50 odstotkov.

Samo začinjena hrana povzroči zgago. Še ena neresnica. Zgago pravzaprav povzročajo tudi drugi biološki dejavniki, ne le neprimerna hrana. Sicer pa se izogibajte hrani in pijači, ki spodbujata izločanje kisline (mastne in začinjene jedi, kava, čaj, gazirane pijače, alkoholne pijače).

Preveč stresa povzroča zgago. Delna resnica. Stres ni vzrok za zgago, lahko pa jo poslabša. Stres je lahko fizični in/ali duševni. Ekstremni fizični stres med hudo boleznijo ali poškodbo lahko povzroči poslabšanje zgage in se sčasoma, brez zdravljenja, lahko razvije čir. Izjemen psihološki stres in tesnoba lahko povečata simptome zgage.

Učinkovito olajšanje zgage že z eno tableto na dan Za dolgotrajno rešitev poskrbi Nolpaza control, ki ji zaupajo številni zdravniki in farmacevti. Vsebuje 20 miligramov pantoprazola in je na voljo brez recepta. Nolpaza control spada med zaviralce protonske črpalke, ki zaradi specifičnega načina delovanja učinkujejo močneje in dolgotrajneje kot druga zdravila brez recepta. Učinkovito zavirajo vse faze izločanja kisline (bazalno, nočno in kislino, odvisno od hrane). Ker delujejo na mestu izločanja želodčne kisline v protonski črpalki, poskrbijo za dolgotrajen nadzor nad zgago. Močno olajšanje se lahko pojavi že po enem dnevu zdravljenja, vsekakor pa po dveh do treh dneh. Nolpaza control že z eno tableto zagotavlja celodnevni učinek in redkejše ponavljanje zgage. Več na www.nolpaza-control.si

