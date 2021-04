Težava, ki nam oteži najlepši letni čas: Se tudi vi zaradi nje ne veselite pomladi?

Ena najpogostejših sodobnih težav, za katero trpi vsak četrti odrasli prebivalec razvitega sveta, ima zapleteno ime – gastroezofagealna refluksna bolezen ( GERB ). Pravzaprav gre za znano nadlogo, imenovano zgaga , ki nas peče ob preobilnih obrokih in hitrem prehranjevanju, spremenjenem življenjskem slogu in ritmu ter povečani telesni teži. Ob praznikih mimogrede zaužijemo več maščob, alkohola in živil v neustreznih razmerjih.

Vendar pa zgaga, regurgitacija in drugi kislinsko pogojeni simptomi GERB-a niso le posledica življenjskega sloga, ampak predvsem ohlapnosti mišice zapiralke med želodcem in požiralnikom.

Enkrat na teden zgaga z zgago

V zadnjih 15 letih je število ljudi, pri katerih se simptomi GERB-a pojavljajo vsaj enkrat na teden, naraslo skoraj za 50 odstotkov, kar številne bolnike močno omejuje pri vsakodnevnih aktivnostih in zmanjšuje storilnost.

Navajajo, da imajo manj apetita, slabše spijo in da je zmanjšana njihova storilnost na delovnem mestu. Tudi preprosta hišna opravila jim predstavljajo težavo, zato si želijo, da bi hitro in dolgotrajno premagali nadležno želodčno bolečino, ki seva navzgor proti požiralniku.

je pekoč in boleč občutek v žlički ali za prsnico.

je pekoč in boleč občutek v žlički ali za prsnico. Zgago in regurgitacijo lahko spremljajo kisel ali grenak okus, zadah iz ust, vračanje želodčne vsebine v usta, bruhanje, pekoč jezik in razjede v ustih.

Simptomi se pojavljajo podnevi in ponoči, zato lahko ponavljajoča se zgaga temeljito zagreni življenje tistih, ki jo občutijo, in jim tako preprečuje, da bi nemoteno preživeli dan in noč.

Čas, ko so težave še bolj izražene

Pomlad, ko se narava prebuja in nas kliče na prosto, je najlepši letni čas, vendar pa je številni ljudje med nami ne pričakujejo s takšnim veseljem kot ostali.

Pri ljudeh, ki imajo težave z zgago, se te še poslabšajo, zato je sprememba letnega časa zanje naporno obdobje. Zgaga je namreč pogosta spremljevalka pomladi, ko se zaradi povečane koncentracije cvetnega prahu v zraku naš imunski sistem odzove pretirano.

Pri vdihovanju alergenov se telo poskuša ubraniti tako, da ustvari protitelesa, katerih naloga je, da tuje snovi naredijo neškodljive. V stiku z alergeni se poveča količina histamina, posledice njegovega delovanja pa so lahko škodljive. Histamin v telesu sproži vnetni odziv in alergijske reakcije. Poleg tega spodbuja delovanje parietalnih celic v želodčni sluznici. Zaradi povečanega delovanja protonskih črpalk se poveča izločanje želodčne kisline, kar lahko povzroči zgago.

Poleg tega spomladi več svetlobe aktivira tvorbo hormona kortizola, povečana proizvodnja kortizola pa lahko upočasni prebavni sistem.

Najučinkovitejša zdravila za zdravljenje zgage so zaviralci protonske črpalke (1), saj neposredno zavirajo izločanje želodčne kisline. Delujejo kar 24 ur, za celodnevni učinek zadostuje že ena tableta. Če zgage ne zdravimo, lahko pride do zapletov, kot so astma, nočna apneja, oteženo dihanje in okvare sklenine.

Čeprav na potek letnih časov resnično nimamo vpliva, pa lahko nekaj za boljše počutje naredimo tudi z uživanjem prave prehrane.

Najbolje se je izogibati živilom, ki lahko s spodbujanjem tvorjenja kisline negativno vplivajo na požiralnik in želodec. Izogibajmo se tudi živilom, če ta povzročajo nelagodje in pekoč občutek. Nekatera od teh živil so paradižnik, citrusi, začimbe, kava, meta, čokolada in mastna hrana na splošno.

Močno olajšanje zgage že z eno tableto na dan Za dolgotrajno rešitev poskrbi Nolpaza control, ki ji zaupajo številni zdravniki. Vsebuje 20 miligramov pantoprazola in je na voljo brez recepta. Nolpaza control spada med zaviralce protonske črpalke, ki zaradi specifičnega načina delovanja učinkujejo močneje in dolgotrajneje kot druga zdravila brez recepta. Učinkovito zavirajo vse faze izločanja kisline (bazalno, nočno in kislino, odvisno od hrane). Ker delujejo na mestu izločanja želodčne kisline v protonski črpalki, poskrbijo za dolgotrajen nadzor nad zgago. Močno olajšanje se lahko pojavi že po enem dnevu zdravljenja, vsekakor pa po dveh do treh dneh. Nolpaza control že z eno tableto zagotavlja celodnevni učinek in redkejše ponavljanje zgage.

