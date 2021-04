Ena najpogostejših sodobnih zdravstvenih težav – ko hrana boli

V razvitem zahodnem svetu se z gastroezofagealno refluksno boleznijo sreča od 20 do 30 odstotkov splošne populacije. Na vzhodu pa število ljudi s temi težavami upada, čeprav tudi tam ta bolezen ni več tako redka. Po podatkih iz strokovne literature je tudi v Sloveniji pogostost gastroezofegealne refluksne bolezni (GERB) velika in primerljiva z zahodnimi državami. (1)

K nastanku težav nedvomno pripomorejo spremenjen življenjski slog in ritem, hitro prehranjevanje in povečana telesna teža. Na to kaže tudi podatek, da je v zadnjih 15 letih število ljudi, pri katerih se simptomi GERB-a pojavljajo vsaj enkrat na teden, naraslo skoraj za 50 odstotkov.

Zgaga močno omejuje vsakodnevne aktivnosti in zmanjšuje storilnost

Več kot 80 odstotkov ljudi zaradi zgage manj jé, 60 odstotkov slabše spi, pri 40 odstotkih ljudi pa zgaga zmanjšuje njihovo storilnost na delovnem mestu. Pogosto jih zgaga moti tudi pri preprostih hišnih opravilih, pri katerih je potrebno dvigovanje ali sklanjanje (npr. menjava posteljnine, obuvanje čevljev, vrtnarjenje). (2)

Zaradi neprijetnega počutja številni opustijo gibanje in se vdajo sedečemu življenjskemu slogu. To pa še poslabša zdravstvene težave.

(2) Skoraj 40 odstotkov bolnikov meni, da zgaga vpliva na njihovo družinsko življenje, in da je čas, ki ga preživijo s partnerjem in otroki, manj kakovosten.

Ali jo občutite tudi vi?

Značilna simptoma GERB-a sta zgaga in regurgitacija oziroma čezmerno zatekanje želodčne kisline v požiralnik.

Številni ljudje pa občutijo tudi neznačilne simptome, kot so draženje in pekoč občutek v žrelu, grenak in kisel okus v ustih, zadah, občutek tujka, cmoka ali sluzi v žrelu in grlu, pokašljevanje (čiščenje grla), kronični kašelj, poslabšanje astme, občutek težjega požiranja in hripavost. Neprijetni simptomi lahko vplivajo na telesno dejavnost, čustveno počutje, druženje in spanje.

Majhne spremembe − boljše počutje

Za uspešno zdravljenje je ključna sprememba življenjskega sloga in prehranjevalnih navad. Že majhne spremembe, ki jih v svoje življenje lahko vnese prav vsak od nas, lahko močno izboljšajo počutje in zdravje.

Jejte čim več kuhanih ter čim manj ocvrtih in pečenih jedi, izogibajte se mastni hrani.

Obroki naj bodo čim pogostejši in manj obilni. Če želodec preveč napolnite, se njegova zaklopka ne zapre popolnoma, želodčna kislina pa ima prost vstop v požiralnik in žrelo.

Hrano dobro prežvečite.

Izogibajte se hrani in pijači, ki spodbuja izločanje kisline (mastne in začinjene jedi, kava, čaj, gazirane pijače, alkoholne pijače).

Za hrano si vzemite čas in ne jejte prehitro.

Poskrbite za pravilno kombiniranje različnih vrst hrane.

Večerni obrok naj bo manjši in dovolj zgodaj, vsaj tri ure pred spanjem.

Takoj po obroku se ne sklanjajte (npr. delo na vrtu), vsaj dve uri po obroku se izogibajte ležanju.

Oblačite se v udobna oblačila, ki naj ne bodo stisnjena v pasu, da se tako izognete neposrednemu pritisku na osrednji del trupa in vračanju hrane ali kisline v požiralnik.

Ko življenjskih navad ne morete spremeniti, ali pa to ni dovolj, vam lahko pomaga zaviralec protonske črpalke (ZPČ). Ta deluje neposredno na mesto izločanja kisline in s tem najbolj učinkovito odpravi zgago. Samo z eno tableto na dan dolgotrajno prežene težavo in olajša tako dnevne kot nočne simptome. Primeren je za osebe s pogostimi simptomi. Močno olajšanje se lahko pojavi že po enem dnevu zdravljenja, vsekakor pa po 2 do 3 dneh.

Najbolj učinkovita za mir pred zgago Pomagate pa si lahko tudi z Nolpazo control, ki je najučinkovitejše zdravilo za zdravljenje zgage. (3) Vsebuje pantoprazol, ki dolgotrajno uravnava izločanje želodčne kisline in odpravlja simptome refluksa, kot je zgaga. Za celodnevni učinek zadostuje že 1 tableta. Od drugih zdravil proti zgagi se razlikuje po tem, da ostala zdravila le "gasijo" požar, težave odpravijo kratkoročno, ne odpravijo pa glavnega vzroka in ne na dolgi rok. To pa je dragocena lastnost delovanja Nolpaze control. Več na www.nolpaza-control.si

1. Broers C, Tack J, Pauwels A. Review article: gastro-oesophageal reflux disease in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Aliment Pharmacol Ther. 2017; 00: 1–16.

2. Liker H. et al. Managing gastroesophageal reflux disease in primary care: the patient perspective. J. Am. Board. Fam. Pract. 2005; 18(5): 393–400.

3. Savarino V, Di Mario F, Scarpignato C. Proton pump inhibitors in GORD. An overview of their pharmacology, efficacy and safety. Pharmacol Res 2009; 59: 135–53.