Ena najpogostejših operacij v ortopediji: komu jo zaupati?

Endoproteza kolka je ena najpogostejših operativnih posegov, ki se izvajajo na področju ortopedije in travmatologije. Cilj vstavitve totalne endoproteze kolka je lajšanje bolečine, izboljšanje kakovosti življenja in izboljšanje delovanja kolka. Ko je zamenjava sklepa najučinkovitejša rešitev, ne smemo odlašati s posegom, saj vsaka dodatna bolečina, ki jo prenašamo dan za dnem, zmanjšuje kakovost našega življenja. Za povrnitev zdravja in dobrega počutja izberemo ustanovo, ki nam nudi največ. Na koga se obrniti v Sloveniji, kakšne so čakalne dobe za operativni poseg?

Foto: Shutterstock

Sodobna medicina na srečo ponuja več rešitev, s katerimi lahko bolnikom pomaga ponovno vzpostaviti zdravje in dobro počutje. Ko druge možnosti zdravljenja niso učinkovite, zdravniki priporočajo zamenjavo sklepa. Obraba kolčnega sklepa je pogosta tako pri moških kot pri ženskah in ni omejena zgolj na starejšo populacijo. Ne glede na starost pa ta težava za vsakogar predstavlja resno omejitev v vsakdanjem življenju.

Marsikoga ob misli na operativni poseg zaskrbi, v nas se prebujajo dvomi in pričakovanja o tem, kako bo vse skupaj potekalo, ali je osebje prijazno, ali lahko pričakujemo hitro izboljšanje, kako bo z aktivnostmi po operaciji itd.?

Vstavitev endoproteze kolka, imenovana tudi totalna kolčna artroplastika, je ena najuspešnejših operacij v ortopediji, saj pri večini pacientov učinkovito odpravi bolečine in povrne polno funkcionalnost sklepa. Več kot 90 odstotkov pacientov je s posegom zelo zadovoljnih. Sodobne kolčne proteze imajo dolgo življenjsko dobo in pri 90 odstotkih bolnikov delujejo brez težav več kot 20 let.

Specialisti za področje ortopedije in travmatologije Pri tako pomembni odločitvi, kot je operacija endoproteze kolka, je ključnega pomena izbira prave zdravstvene ustanove. Arbor Mea je zdravstvena ustanova, ki je specializirana predvsem za zdravljenje poškodb in obolenj gibalnega sistema, to je za področje ortopedije in travmatologije. Ambulantno dejavnost opravljajo v sodobno opremljenih prostorih, operacije pa izvajajo v eni od najbolj sodobno opremljenih operacijskih dvoran v Sloveniji. Vse delo poteka pod strokovnim vodstvom specialista kirurgije in travmatologije dr. Vladimirja Senekoviča, dr. med. V zasebni zdravstveni ustanovi Arbor Mea operacije vstavitve endoproteze kolka izvajajo na napotnico, pri čemer je trenutna čakalna doba samo en mesec. Tovrstne operacije uspešno izvajajo že zadnja tri leta, v zadnjem letu pa so opravili več sto posegov, kar priča o njihovi strokovnosti in izkušnjah na tem področju. Skupno gledano se lahko pohvalijo z več kot 1.500 operativnimi posegi ter več kot devet tisoč zadovoljnimi pacienti. Vsaka uspešno zaključena terapija in zadovoljstvo pacientov je dokaz, da v Arbor Mea delajo dobro. In to jih žene naprej, da vztrajajo pri tem, kar počnejo. Kaj je endoproteza kolčnega sklepa, kateri so simptomi, ki nakazujejo potrebo po operaciji kolčnega sklepa, kakšne so prednosti operacije, kako poteka rehabilitacija in kakšen končni rezultat lahko pričakujete?

Kaj je endoproteza kolčnega sklepa?

Vstavitev endoproteze kolka je kirurški poseg, pri katerem se oboleli deli kolčnega sklepa, ki so na medenici in stegnenici, odstranijo in nadomestijo z umetnim sklepom – endoprotezo. Najpogostejši razlog za tovrsten poseg je napredovala obraba kolčnega sklepa, lahko pa tudi zlom stegnenice v predelu kolka, nepravilni razvoj kolka ali pa težave nastanejo kot posledica drugih bolezni, ki povzročajo poškodbe kolčnega sklepa.

Ne glede na vrsto posega, je cilj zmanjšati bolečine, povrniti gibljivost ter izboljšati funkcionalnost sklepa, kar pacientu omogoči normalno gibanje.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati simptome in znake, ki nakazujejo potrebo po operaciji kolčnega sklepa?

Simptomi obrabe kolčnega sklepa se običajno kažejo kot močne, stalne bolečine v predelu kolka, ki bolnika spremljajo večji del dneva. Sprva se lahko bolečine pojavijo le pri obremenitvah, sčasoma pa jih čutimo tudi med počitkom in ponoči, kar ovira spanje in počitek.

Konservativne metode, kot so protibolečinska zdravila, fizioterapija, razgibavanje in prilagoditev aktivnosti, sčasoma ne nudijo več zadostne olajšave. Bolečine postanejo tako izrazite, da ovirajo bolnika pri vsakodnevnih opravilih, delu in gibanju. Mišice okoli kolka se lahko zaradi stalne bolečine zakrčijo, kar še dodatno zmanjša gibljivost sklepa in povzroči težave pri hoji. Bolniki pogosto opazijo tudi šepanje in zmanjšano stabilnost, kar vpliva na njihovo kakovost življenja.

Ortoped diagnozo obrabe kolčnega sklepa potrdi s kliničnim pregledom, kjer s posebnimi testi preveri, ali bolečina res prihaja iz kolka ali je prenesena iz hrbta ali drugih virov. Obenem oceni tudi gibljivost sklepa, ki je pri obrabi zmanjšana. Končno diagnozo nato potrdi z rentgenskim slikanjem, ki jasno pokaže stopnjo obrabe sklepa.

Vstavitev endoproteze kolka sodi med najuspešnejše posege v ortopediji

Kirurgi ustanove Arbor Mea so vešči sprednjega pristopa na kolk. Preko kožnega reza na sprednji strani zgornjega dela stegna se med mišicami pristopi do kolčnega sklepa. S posebnimi kirurškimi orodji se odstranijo oboleli deli sklepa in pripravi ležišče za dela proteze. Nato se vklini oba dela proteze – sklepno čašico v medenico in stegnenični del proteze z glavico v stegnenico. Uporaba tega pristopa minimizira poškodbo obkolčnih mišic pri operaciji. Ker mišice med posegom niso bile prekinjene, jih ni treba šivati. Zašijejo le ovojnico mišične lože, podkožno tkivo in kožo. Po takšnem posegu je manj bolečin, manj krvavitev in na splošno veliko manj zapletov kot pri t. i. odprtih operacijah, kjer gre za velike kirurške pristope (reze) v predelu operacije. Tako sta omogočeni takojšnje obremenjevanje spodnje okončine že na dan operacije in hitrejša rehabilitacija.

Poseg običajno traja eno do dve uri, po posegu boste premeščeni v sobo intenzivne nege, kasneje pa na oddelek.

Foto: Shutterstock

Kako zahtevna bo rehabilitacija?

Operacijo v zasebni zdravstveni ustanovi Arbor Mea izvajajo z uporabo najsodobnejših metod, kar omogoča najboljše pogoje za hitro in uspešno okrevanje. Pri tem je ključnega pomena tudi bolnikovo sodelovanje, saj redno izvajanje predpisanih vaj in terapij močno pripomore k doseganju boljših rezultatov.

Rehabilitacija poteka v več fazah. Že prvi dan po operaciji pacient vstane iz postelje, nato pa v naslednjih dneh pod vodstvom fizioterapevta osvoji hojo z berglami po ravnem in po stopnicah ter vaje, ki so namenjene povečanju gibljivosti in krepitvi mišic okoli kolka.

Po odpustu iz bolnišnice pacient nadaljuje vaje doma, pri čemer postopoma povečuje fizično aktivnost. Tek in druge dejavnosti, pri katerih obstaja tveganje za padec, so pri ljudeh z umetnim kolkom odsvetovani. Približno šest do osem tednov po posegu, na podlagi napotnice osebnega zdravnika, bolnik opravi intenzivno rehabilitacijo v obliki dvotedenskega zdravljenja v zdravilišču.

Celostna obravnava – od začetnega pregleda do zaključka rehabilitacije Gledano v celoti, prednosti operacije v ustanovi Arbor Mea temeljijo na osebnem pristopu, saj se zavedajo, da ima vsak bolnik specifične zdravstvene potrebe. Operacije pri njih potekajo po meri posameznika, kar zagotavlja natančno prilagojeno zdravljenje. Uporabljajo najsodobnejšo medicinsko opremo in visokokakovostne endoproteze, ki omogočajo optimalno delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Njihova celostna obravnava vključuje vse – od začetnega pregleda do zaključka rehabilitacije – s popolno podporo in spremljanjem na vsakem koraku. Napredne kirurške tehnike in skrbni pooperativni nadzor omogočajo hitrejše okrevanje ter varno vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.

Foto: Shutterstock