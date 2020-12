Dražba: kupite majico ali čelado Tadeja Pogačarja in pomagajte Junakom 3. nadstropja

Tadej Pogačar, zmagovalec Dirke po Franciji, na keteri je osvojil kar tri majice, bo zmago za najtežje vzpone delil z našimi najmljašimi Junaki. Za dobrodelno dražbo je podaril podpisani pikčasto majico in čelado. Kupite ju in pomagajte Junakom 3. nadstropja iz hemato-onkološkega oddelka.

Zmagovalec letošnje Dirke po Franciji Tadej Pogačar je dirko končal s kar tremi majicami: rumeno, pikčasto in belo. Podpisano pikčasto majico, ki jo je osvojil za zmago na najtežjem, gorskem vzponu, je skupaj s podpisano pikčasto čelado podaril Siol.net, in sicer dobrodelno dražbo za otroke in njihove družine, ki se spopadajo z enim izmed najtežjih življenjskih izzivov. Dražba poteka na Siol.net, podarjena sredstva dražitelja, ki bo na dobrodelni dražbi ponudil največ denarja, pa bodo namenjena društvu Junakov 3. nadstropja.

Na Siol.net smo neizmerno hvaležni Tadeju Pogačarju, da se je projektu Junaki 3. nadstropja pridružil s tako radodarno gesto, ki bo razveselila tako najuspešnejšega dražitelja kot tudi tiste prave junake in njihove družine, ki so del mreže društva in tekmujejo v najtežji tekmi življenja. Dobrodelna dražba se začenja danes, trajala pa bo vse do 21. decembra 2020 do 12. ure.

Izklicna cena posameznega draženega (čelada in majica) predmeta je 300 evrov. Minimalen dvig cene pa je 50 evrov.

Vsi, ki želite v dražbi sodelovati, lahko to storite na prek spodnjega obrazca ali elektronske pošte drazba@tsmedia.si (zapišete svoje podatke, za kateri predmet se potegujete in vrednost).

Vsak dan ob 12. uri bomo na tem mestu objavili najvišjo ponudbo.

Izklicna cena za pikčasto MAJICO je 300 evrov.

Izklicna cena za pikčasto ČELADO je 300 evrov.