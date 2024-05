Kronične bolezni so dolgotrajne in naporne tako za obolele kot za zdravstveni sistem. Vplivajo na kakovost življenja posameznikov, hkrati pa so odgovorne za večino smrti. Ključ do rešitve leži v združitvi napredka znanosti na področju integrativne, naravne in funkcionalne medicine, ki skupaj omogočajo polno življenje, dobro počutje in vseživljenjsko vitalnost, izpostavljajo v podjetju Vibrant Longevity , kjer ljudem omogočajo prav to.

Z ustreznim življenjskim slogom nad kronične bolezni

Vedno več ljudi si želi vitalnosti do pozne starosti, a veliko lahko za svoje dobro počutje vsak naredi sam, že z izbiro pravega življenjskega sloga. Prav zato ljudje iščejo rešitve, želijo si vedeti, kako to doseči, kako lahko sami pripomorejo k temu. Tukaj nastopita podjetje Vibrant Longevity in podporna skupina.

Skupina Vibrant Longevity institut želi ljudem omogočiti boljše razumevanje delovanja lastnega telesa, kar je ključni korak k pozitivnim spremembam na področju dobrega počutja. Ponujajo podporo in celovite rešitve, ki vodijo do holističnega zdravja, vključno z izobraževanjem, uporabo nutricevtikov in najnovejših tehnologij.

Z vibrantnostjo do vitalne dolgoživosti

Molekularna biologinja, zdravnica naravne in integrativne medicine, Tina Prodnik, je pred leti ustanovila Facebook skupino Vibrant Longevity. Z njo je želela ljudem pomagati, jim omogočiti, da se povežejo, spodbujajo, učijo, podpirajo, vse s skupnim ciljem vibrantne dolgoživosti.

Kaj pomeni vibrantna dolgoživost? Beseda vibrantnost se nanaša na vibracije, valovanje. Govori o povezavi z vsem. Ljudje smo namreč povezani med seboj, z naravo in okoljem. To pomeni, da je za doseganje napredka potrebno interdisciplinarno delo na več področjih, tako na telesnem, kot tudi na duševnem.

Kdo je dr. Tina Prodnik? Foto: Vibratn Longevity Tina Prodnik je že od rane mladosti gojila zanimanje za naravo in delovanje človeškega telesa. Po končani srednji zdravstveni šoli, se je z željo po poglabljanju v molekularne celične mehanizme in genetiko, ki so obetali napredek v razumevanju človeškega telesa in regulacije zdravja, nadaljevala študij molekularne biologije. Po končanem študiju je svojo kariero začela v farmacevtski industriji, kjer je pridobila nova znanja o vplivu farmakologije na telesne procese. Življenje jo je nato vodilo v Švico, kjer se je po rojstvu prvega otroka ponovno obrnila k naravnim zdravstvenim rešitvam. Izobraževanje je nadaljevala na področju integrativne in naravne medicine, kjer je tudi doktorirala. Specializirala se je za področje hormonov, funkcionalne in anti-aging medicine. Doktorat iz naravne integrativne medicine na osnovi kvantne fizike je opravila v ZDA. Danes je molekularna biologinja, zdravnica naravne in integrativne medicine. Tina verjame, da je za dosego optimalnega zdravja potreben celosten pogled na človeka – fizično, mentalno, čustveno in energijsko. Trenutno deluje med Švico, Slovenijo in ZDA, kjer motivira in izobražuje ljudi o pomenu preventive. Prepričana je, da je preprečevanje kroničnih bolezni ključnega pomena za zdravo in vitalno življenje skozi leta. V sodelovanju s poslovnim partnerjem je ustanovila podjetje Vibrant Longevity d.o.o., ki sedaj deluje dobro leto.

Kako lahko Vibrant Longevity pomaga tudi vam?

V podjetju Vibrant Longevity posameznikom in družinam pomagajo na poti do kakovostnejšega življenja. Z integrativnim pristopom, ki združuje različne znanstvene discipline, aktualne novosti in rešitve, ustvarjajo dodano vrednost na področju mentalnega in fizičnega zdravja, odnosov ter socialne blaginje posameznika. Tudi s pomočjo izobraževanja.

To želijo omogočiti prav vsem, zato se z željo po bolj zdravi in srečnejši družbi, usmerjajo tudi v pro bono delovanje.

Skupnost, s katero lahko rastete

Spoznajte skrivnosti dolgega življenja in dobrega počutja tudi vi. Pridružite se skupnosti, podporni skupini Vibrant Longevity, ki deluje tudi na Facebooku. V njej boste našli mednarodne strokovnjake iz različnih znanstvenih sfer, nosilce starodavnih znanj in tudi strokovnjake preventive in dolgoživega življenja, ki so seznanjeni z najnovejšimi spoznanji s teh področij.

V skupini boste prejeli čustveno podporo ter nasvete za dobro počutje in harmonične odnose, saj vse našteto deluje z roko v roki. Če si želite najti svojo pot do kakovostnih izboljšav svojega življenja ali življenja vaše družine, potem boste tu našli, kar iščete.

Toksini – otroci se danes že rodijo zastrupljeni

Rešitve, ki jih ponujajo v Vibrant Longevity, se nanašajo tudi na danes vse pomembnejšo temo – razstrupljanje telesa. Povprečen prebivalec našega planeta ima danes v telesu vsaj sedemsto znanih toksinov. To ni presenetljivo, saj živimo v družbi, ki je doživela izjemen tehnološki napredek, ki je v naša življenja vpeljal številne izboljšave, a je žal za seboj pustil tudi številne toksine. Dobro počutje je danes bolj kot kadarkoli prej odvisno od naše sposobnosti omejevanja izpostavljenosti toksinom, prilagajanja okoljskim stresorjem in celo razstrupljanja.

Dnevno smo v svojem okolju izpostavljeni več kot sto tisoč industrijskim kemikalijam. Toksine pa lahko v telesu najdemo kjerkoli, celo v krvi, maščobnem tkivu, koži, vitalnih organih in celo v možganih. Ti toksini vplivajo na naše hormone, energijo, razpoloženje in duševno delovanje.

V študiji, ki jo je vodila organizacija Environmental Working Group (EWG) v sodelovanju z organizacijo Commonweal, so raziskovalci analizirali kri iz popkovnice deset otrok, rojenih avgusta in septembra 2004 v ameriških bolnišnicah. Našli so povprečno dvesto industrijskih kemikalij in onesnaževalcev. Testiranja so v skupini razkrila skupno kar 287 kemikalij. V krvi iz popkovnic teh deset otrok, so se nahajali pesticidi, sestavine potrošniških izdelkov ter odpadki, ki nastanejo pri kurjenju premoga, bencina in smeti.

Nekoč nevarno in toksično – danes normalno stanje

Danes se je toksinom praktično nemogoče izogniti, celo mi sami ter naše t. i. simbiotične bakterije proizvajamo določene toksine. Tako je naše telo danes precej bolj obremenjeno, kot pred nekaj desetletji, zato pri razstrupljanju potrebuje pomoč.

Glavni viri toksinov:

Hrana je glavni vir kemikalij (aditivi, arome, barvila in umetni konzervansi).

Intenzivno kmetijstvo in množična reja živali prispevata k uporabi pesticidov in insekticidov.

Elektromagnetni valovi in druga vrsta onesnaženja zraka, vode in tal.

Izdelki za osebno in gospodinjsko higieno.

Gradbeni in proizvodni materiali, ki se uporabljajo v vsakdanjih predmetih, domovih, javnih prostorih.

Dodatne toksine proizvajamo v svojem telesu že z običajno presnovo in dihanjem celic.

Stres in druge slabe navade lahko še dodatno povečajo obremenitev telesa.

Simptomi preobremenjenosti s toksini (simptomi kronične toksičnosti):

presnovne motnje, zadrževanje tekočin v organizmu, napihnjenost, zabuhlost ...,

prebavne težave,

motnje spanja,

težave s težo,

bolečine v sklepih,

težave s koncentracijo,

pomanjkanje energije,

napadi lakote,

ponavljajoči se prehladi in okužbe,

nihanje razpoloženja ter

jeza, depresija in obup.

Razstrupljanje – ključ do dobrega počutja v 21. stoletju

Si želite shujšati, pa ne morete, čeprav delate vse do potankosti tako, kot navaja vaša dieta? To je le en primer, kako toksini negativno vplivajo na vaše telo. Kar potrebujete je razstrupitev. Ideja razstrupljanja je namreč zelo preprosta. Pomagati morate vašemu telesu, da izloči strupene snovi, ki se sicer nabirajo in povzročajo različne simptome.

Prve pozitivne učinke razstrupljanja boste opazili zelo kmalu. Že med samim razstrupljanjem boste namreč opazili, da imate več energije, postali boste bolj produktivni, osredotočeni, motivirani, boljše boste spali in bili celo bolj uspešni pri premagovanju vsakodnevnega stresa.

Pomlad je pravi čas za razstrupljanja telesa Foto: Vibratn Longevity Dr. Prodnik kot strokovnjakinja za molekularno biologijo dobro pozna delovanje človeškega organizma, vse do celične ravni. Z zavedanjem, da telo za uravnoteženo delovanje organov in celic potrebuje pomoč, se je lotila tudi razvoja lastnih izdelkov. Razvila je izdelke CellRenew, ki podpre metabolne poti razstrupljanja in zaščiti jetra ter ostale celice po telesu in Bindtox, ki pomaga da se strupi iz črevesja izločijo iz telesa. Gre za izdelka, ki vsebujeta izjemno kakovostne učinkovine. V celoti lahko nadomestita številne druge izdelke, tako boste namesto več različnih izdelkov potrebovali le še ta dva. Izdelke, ki so na voljo v spletni trgovini Vibran Longevity, je razvila dr. Tina Prodnik. S pomočjo partnerjev jih (pod najstrožjimi kriteriji) v Sloveniji proizvaja Vibrant Longevity d.o.o.. Foto: Vibratn Longevity Naročite funkcionalen paket razstrupljanja!

Dolgoživost se začne v kuhinji

Velik del toksinov v telo dnevno vnašamo s hrano, saj so toksini že v živilih, ki jih kupujemo, še več, nove toksine ustvarjamo tudi med samo pridelavo hrane. Z znanji, ki jih imajo v podjetju Vibrant Longevity d.o.o. lahko podaljšate svojo vitalno življenjsko dobo. Vse, kar potrebujete, je ustrezna hrana, ki lahko vpliva na vaše dobro počutje veliko bolj, kot si mislite.

V podjetju Vibrant Longevity vam ponujajo znanja o skrivnostih prehranjevanja, ki vas bo popeljalo do boljšega počutja. Če ste se tudi vi odločili, da je končno prišel čas za spremembe, da storite nekaj za svoje telo in za boljše počutje, potem se pridružite programu izobraževanja Vibrant Longevity.

Molekularna biologinja, zdravnica naravne in integrativne medicine, Tina Prodnik, je za vas pripravila vse, kar potrebujete na poti do dolgega in vitalnega življenja. Na voljo so vam njene ugotovitve in zapiski ter vse preostalo gradivo, s katerim boste lahko samozavestno stopili na pot k vitalnosti. Vitalno življenje se začne z najpomembnejšim temeljem – prehrano.