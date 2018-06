Čudežna ženska Gal Gadot razkriva, kako ohranja noro postavo

Gal Gadot je nekdanja vojakinja v izraelski vojski, zato ji težki treningi in strog dietni načrt niso tuji, čeprav je priznala, da so bile priprave na vlogo v Čudežni ženski bolj naporne kot priprave na vojsko. Kljub temu se tudi mesece po tem, ko je film že izšel, še vedno trudi ohranjati postavo, ki jo je izklesala zaradi filma.

Igralka in mis Izralea 2004 pravi, da ima najraje vaje z utežmi, njena prehrana pa je uravnotežena, nikakor prestroga in realistična, dodaja.

Edino pravilo: zmernost

"Izvajam tudi kardiovadbe, a mi niso tako všeč. Raje dvigujem uteži." Ko se je pripravljala na snemanje Čudežne ženske, je v svoje treninge vključila še boks, borilne veščine in ježo, njena najljubša oblika vadbe pa so TRX-trakovi, saj "z njimi dela celo telo", pravi.

Večino časa se trudi jesti zdravo, a se rada pregreši s cheeseburgerji. "To je dobro za dušo. A vedno se trudim, da vse uravnotežim, poleg tega pa pijem ogromno vode," dodaja. Na njenem jedilniku so v glavnem sveža, surova zelenjava in sadje ter piščanec ali riba. Za večerni prigrizek pa naravnost obožuje opečenec z avokadom. Priznava, da se ne omejuje, da je vse, a zmerno.

Ima začrtane cilje

Ko pride do fitnes ciljev, si Gal želi le eno: še naprej vzdrževati postavo, ki jo je pridobila za Čudežno žensko. "Prej sem bila zelo zelo vitka, pozneje pa sem pridobila veliko mišične mase in uživam v tem, kako je zdaj videti moje telo. Mislim, da je videti bolje kot prej. Uživam v oblinah in v tem, da sem močna."

Še za informacijo: Gal je med transformacijo v Čudežno žensko pridobila kar šest kilogramov mišične mase.

