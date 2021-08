S konopljo nad težavami s kožo!

Oglasno sporočilo

Kako lahko CBD pomaga pri težavah s kožo?

Kanabidiol ali na kratko CBD je ena izmed 113 poznanih vrst fitokanabinoidov v industrijski konoplji sorte Cannabis sativa. Poleg THC je to najbolj zastopan in raziskan kanabinoid v konoplji. Danes je industrijska konoplja povsem legalna in dovoljena za gojenje ter predelavo, CBD pa med uporabniki po vsem svetu postaja vedno bolj priljubljen, tudi pri težavah s kožo.

Dva ključna vzroka staranja kože in vsakdanjih težav z njo, kot so akne in hiperpigmentacija, sta:

poškodba povrhnjice zaradi prostih radikalov,

vnetje, ki ga povzročajo nepravilne funkcije endokanabinoidnega sistema.

Endokanabinoidni sistem je kompleksna matrica celičnih receptorjev, ki uravnava komunikacijo med celicami, hkrati pa skrbi za uravnoteženo delovanje vseh procesov v našem telesu ter mu pomaga vzpostavljati in ohranjati ravnovesje. Endokanabinoidni sistem je med drugim odgovoren za ravnovesje mnogih ključnih funkcij kože, kot sta proizvodnja lojnic in melanocita (znanega tudi kot pigmentacija). CBD zato lahko pomaga pri številnih težavah s kožo, saj spodbuja delovanje endokanabinoidnega sistema, ki poleg zmanjševanja prostih radikalov spodbuja kožo k obnavljanju in pomlajevanju.

tri pozitivne koristi CBD na kožo:

Zmanjšuje lipidno proizvodnjo lojnic v koži, ki je lahko koristna pri odpravljanju aken. Ko so lipidi ovirani, ne morejo proizvajati olja, manj olja pa pomeni tudi manj aken.

v koži, ki je lahko koristna pri odpravljanju Ko so lipidi ovirani, ne morejo proizvajati olja, manj olja pa pomeni tudi manj aken. Lahko pomaga zmanjševati vnetja , kot so otekline, bolečina in rdečica pri razdraženi koži ter luskavici.

, kot so otekline, bolečina in rdečica pri razdraženi koži ter luskavici. Pomaga pri hidraciji suhe kože.

Uporaba CBD pri negi kože

Kot preostale kozmetične izdelke tudi CBD izdelke za kožo uporabljamo tako, da jih nanašamo nanjo. Uporaba CBD ne bo negativno vplivala na vsakdanje delovanje in tudi ne na rutino, saj CBD izdelki ne vsebuje nedovoljenih vsebnosti THC in so povsem legalni, zanje pa ne potrebujete zdravniškega recepta. Blagovna znamka Canabia predstavlja naravno pridelane CBD konopljine izdelke, ki jih odlikuje preprosta in popolnoma varna uporaba ter nimajo psihoaktivnih učinkov. Vsi izdelki Canabia so certificirani CBD konopljini izdelki najvišje kakovosti, ki ne vsebujejo sintetičnih sestavin in so na voljo v spletni trgovini Minute4Health.com.

Sam nanos se razlikuje glede na izdelek, zato je za optimalne rezultate pomembno, da izberemo pravilni način uporabe in tudi pravilen odmerek. Priporočljivo je, da se pred nakupom posvetujemo z za to usposobljenim strokovnjakom, ki nas vodi skozi celotno izkušnjo ter uporabo CBD sproti prilagaja našim potrebam. Ekipa Minute4Health vam bo z veseljem pomagala pri izbiri pravilnega odmerka. Dosegljivi so na info@minute4health.com ali na telefonski številki 030 461 004.

V ponudbi boste našli:

Canabia konopljino CBD olje, ki vsebuje izvleček cvetov industrijske konoplje z deležem kanabidiola (CBD). Zaradi prisotnosti širokega spektra biološko aktivnih molekul se učinki medsebojno dopolnjujejo in pomagajo pri obnovi uravnoteženega delovanja endokanabinoidnega sistema. Na voljo je v različnih stopnjah koncentracije CBD, od 5- do 20-odstotnih.

Canabia CBD losjon, ki z lahkotno formulo poskrbi za takojšnjo hidracijo. Vsebuje 300 mg kanabidiola ter z lahko in gladko teksturo poskrbi za naravno nego kože.

Canabia CBD mazilo, ki z utrjevalno in pomirjajočo formulo popravlja, obnavlja in poživlja vašo kožo. Uporabite ga lahko na obrazu in telesu za pomiritev utrujene ter vnete kože.

Canabia CBD krema za roke s posebno formulo se hitro in globoko vpije v vašo kožo. Roke so stalno izpostavljene spreminjajočemu se vremenu, lahko pa so tudi v stiku z ne tako prijaznimi kemikalijami ali izpostavljene dvigovanju bremen. Po vsem tem potrebujejo nego, ki pomaga obnoviti kožo.

S KODO POPUSTA CANABIA05 PREJMITE 5-ODSTOTNI POPUST NA VSE IZDELKE CANABIA. PRI VSAKEM NAKUPU PA PREJMETE ŠE 10 ZAŠČITNIH MASK BREZPLAČNO!





Naročilo je možno tudi prek tel. št. 030 461 004 ali elektronske pošte info@minute4health.com.

Naročnik oglasnega sporočila je Minute4health.com.