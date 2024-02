V Mariboru lahko srečate najbolj strupenega škorpijona na svetu

V štajerski prestolnici odpirajo razstavo, na kateri si bo mogoče ogledati največjega pajka, največjega škorpijona in še več kot 45 drugih vrst živih pajkov in škorpijonov.

V ponedeljek svoja vrata odpira razstava živih pajkov in škorpijonov iz zasebne zbirke Saše Čotarja. V mariborskem centru Ikona se boste lahko iz oči v oči srečali z več kot 45 različnimi vrstami pajkov in škorpijonov iz Amerike, Afrike in Azije.

Razstavljene bodo geografsko in barvno raznolike vrste ptičjih pajkov, med katerimi najdemo tudi nekatere ogrožene vrste, pa izjemno zanimive pritlikave vrste ptičjih pajkov, zloglasne smrtonosne črne vdove in orjaška strupena striga, ki ima enega najbolj bolečih ugrizov na svetu.

Theraphosa stirmi, predstavnik ene od največjih vrst pajkov Foto: Arhiv organizatorja

Med škorpijoni organizatorji izpostavljajo indijskega rdečega škorpijona, ki velja za najbolj strupenega škorpijona nasploh.

Splošne značilnosti teh živali bodo lahko obiskovalci spoznali prek izobraževalnih plakatov, vsak terarij pa bo opremljen s podatki o specifičnih značilnostih posamezne vrste.

