Prvi influencer v zgodovini je bil – Hrvat? #video

V hrvaškem Zagorju so svečano predstavili kip, posvečen Josipu Franju Mikulcu, svetovnemu popotniku, ki so ga oklicali za prvega influencerja v zgodovini.

V kraju Oroslavje v hrvaškem Zagorju so odkrili kip Josipa Franca Mikulca, leta 1878 rojenega svetovnega popotnika, ki je slovel pod vzdevkom Joža Putnik (potnik, op. p.). Kip so mu posvetili kot "prvemu influencerju v zgodovini", ta naziv pa si je prislužil, ker je med svojimi popotovanji po svetu zbral kar 30 tisoč avtogramov bogatih in slavnih osebnosti, poroča hrvaški portal Index.hr.

Mikulec se je rodil v kraju Krušljevo Selo. Leta 1905, ko je imel 27 let, se je odpravil na pot okoli sveta. Različni viri navajajo različne poti, ki naj bi jih ubral, vsi pa se strinjajo, da je kmalu pripotoval v Združene države Amerike, ki jih je prekrižaril po dolgem in počez. Pri tem je v usnje vezano knjigo beležil svoje prigode, ob teh pa na srečanjih s številnimi uglednimi in znanimi osebnostmi zbiral njihove avtograme in posvetila.

Na koncu naj bi napolnil kar tri debele knjige s skupno 30 tisoč podpisi, med drugim je svoje avtograme prispevalo kar šest ameriških predsednikov: Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Woodrow Wilson, Warren Harding, Calvin Coolidge in Herbert Hoover. Med podpisniki so bili tudi izumitelj Thomas Alva Edison, industrialec in filantrop Andrew Carnegie ter sloviti italijanski tenorist Enrico Caruso.

Dve od Mikulčevih knjig naj bi bili še vedno v ZDA, kjer sta v lasti nekega zbiratelja, tretjo – tisto, ki jo je imel Mikulec ob sebi, ko je umrl – pa je od popotnikovega potomca odkupil Hrvaški zgodovinski muzej.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Mikulec je umrl leta 1933 v Genovi v Italiji, zato se mu je ob odkritju spomenika poklonil tudi veleposlanik Italije na Hrvaškem Paolo Trichilo, ki je poudaril, da je bil Mikulec pravi pionir trajnostnega potovanja, ker je potoval večinoma peš, bil pa naj bi tudi vegetarijanec.

Na odkritju spomenika, ki je delo akademske kiparke Adne Bakija, je bil tudi župan Zagreba Tomislav Tomašević, ki je ob tem izjavil: "Uspelo mu je dobiti podpise šestih ameriških predsednikov in velikega števila svetovno znanih znanstvenikov. Bil je družabno omrežje pred družabnimi omrežji, bil je influencer pred influencerji."

