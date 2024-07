Ameriško vplivnico in zvezdo Netflixovega resničnostnega šova The Trust: A Game of Greed Julie Theis je sosednja Hrvaška tako očarala, da se je odločila preseliti k našim južnim sosedom. Zdaj živi v Dubrovniku in čeprav je v novo državo prišla brez načrta, kaj bo počela, se je dobro znašla. O tem, kako je postala lastnica podjetja, ki se ukvarja z oddajanjem luksuznih nastanitev in plovil, je spregovorila na svojih družbenih omrežjih.

Vplivnici Julie Theis je Hrvaška med dopustom tako zelo prirasla k srcu, da se je odločila iz Los Angelesa preseliti v Dubrovnik. Čeprav je prišla brez pravega načrta o tem, kaj bo počela pri naših južnih sosedih, je zdaj sledilcem na družbenih omrežjih razkrila, da je postala lastnica podjetja, ki se ukvarja z oddajanjem luksuznih nastanitev in plovil.

"Pijem šampanjec v milijonskem kompleksu na Hrvaškem, ker sem med meditacijo ugotovila, da bi se morala sem preseliti. In zdaj sem tukaj lastnica podjetja," je na družbenem omrežju TikTok dejala vplivnica.

Priložnost za posel se ji je ponudila po tem, ko je dala intervju za enega izmed hrvaških medijev. "Časopis na Hrvaškem je videl moj video in me prosil za intervju. Privolila sem, ker nisem imela pojma, kaj bi počela na Hrvaškem ali zakaj sem tukaj. Članek je nato postal viralen, vsi so ga delili, dobila sem kup sledilcev, ljudje so mi pošiljali sporočila," pripoveduje Theisova.

Njeno zgodbo je zasledil tudi lastnik podjetja Luxury Collection Croatia in z njo stopil v stik. Postala sta poslovna partnerja v podjetju, kjer se ukvarjajo z oddajanjem luksuznih vil in jaht.

Kot je dejala, ne more verjeti, kje je. "Prišla sem brez vsega in verjela sem, da moram biti tukaj, ker mi je tako govorila intuicija. Velikokrat sem se pogovarjala s psihoterapevtom in rekla sem mu, da preprosto sledim svojemu notranjemu glasu," je razkrila vplivnica.

Hrvaško raziskuje z megajahto

Američanka je na TikToku pokazala, kako je videti megajahta, na kateri preživlja svoje dni, medtem ko pluje med hrvaškimi otoki. Posadko sestavlja deset ljudi, Theisova pa ima na jahti svojo sobo, kopalnico in garderobo.

"Ne bo vam žal, če boste pluli ob hrvaški obali, to je eden najlepših krajev na svetu," je zaključila.