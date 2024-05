Grozljiva izkušnja vplivnice: zaradi zehanja se ji je zaskočila čeljust #video

Vplivnica Jenna Sinatra iz New Jerseya je le nekaj dni pred svojim rojstnim dnem morala obiskati bolnišnico. Razlog za to je neljuba poškodba, ko se ji je med zehanjem zaskočila čeljust, tako da ust ni mogla več zapreti, poroča The Sun.

Na Instagramu je 21-letnica delila posnetek iz bolnišnice, kjer je preživela štiri ure, preden so ji štirje zdravniki čeljust ponovno naravnali.

"Ne morem verjeti, kaj se mi je zgodilo," je vplivnica zapisala na TikToku, kjer ima njen posnetek že več kot deset milijonov ogledov. Čeprav je bolečine premagovala s hihitanjem, pa se je marsikomu po ogledu posnetka porodil nov strah pred zehanjem.