Italijanski model: Tako sem lepa, da ljudje mislijo, da sem ustvarjena z umetno inteligenco

Devetindvajsetletna italijanska manekenka, model in vplivnica iz Neaplja Ines Trocchia, ki ima na Instagramu 1,7 milijona sledilcev, poudarja, da na njej ni lepotnih popravkov in je naravna lepotica, v svoji karieri pa je že sodelovala s številnimi znanimi imeni iz sveta mode.

Na svojem Instagramu mlada Neapeljčanka Ines Trocchia oboževalce navdušuje s fotografijami, za katere dobi na sto tisoče všečkov. V karieri je 29-letnica sodelovala že s številnimi znanimi imeni iz sveta mode, od Philipa Pleina do Dolce & Gabbane.

"To je zame izjemno frustrirajoče"

A lepa Italijanka se sooča z bizarnimi obtožbami, saj namreč trdi, da je tako lepa, da ji ljudje pogosto očitajo, da je model, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, je poročal New York Post. "Zame je to popolna norost," pa trdi sama.

"Izjemno frustrirajoče je, da ljudje mislijo, da sem model, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. Zame je to popolnoma noro," je povedala Ines, ki že leta pozira pred fotografi in izpopolnjuje svoj talent.

Je tudi tarča goljufov

"Zame je šokantno, da se nekateri sprašujejo, ali sem resnična. Mislim, da moj profil ni videti kot profil botov (umetnih profilov, op. p.). Vedno lahko ugotovite, kdaj je bil uporabljen model UI (umetne inteligence, op. p), ker imajo na vsaki fotografiji in videu enak žalosten izraz," je pojasnila manekenka.

Pojasnila je tudi, da je tarča spletnih prevarantov, saj goljufi pogosto ukradejo njene fotografije in videoposnetke ter nato na njeno telo fotošopirajo drug obraz. Kot je dodala, nekateri umetno ustvarjeni videi z njenim telesom tudi dosegajo večje število ogledov kot njeni lastni.

Profili z UI postavljajo nemogoče standarde

Dodala je, da nekateri profili z umetno inteligenco, ki jih je videla, postavljajo nemogoče standarde. "Modeli z umetno inteligenco imajo običajno otroške obraze, prsi in poteze, ki niso sorazmerne z njihovimi telesi," je zaključila manekenka.

V zadnjem obdobju so se namreč na Instagramu razširili profili modelov UI, ki so videti povsem resnični. Ena izmed njih je tudi viralna senzacija Emily Pellegrini, ki je pritegnila pozornost milijonarjev in številnih športnikov. Razlika med njo in Ines je le v tem, da je Ines prava.

Oglejte si še: