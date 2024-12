Praznično obdarovanje, kot ga še ni bilo – letos 😉

Ko decembra prvič zazvenijo veseli kraguljčki in se povsod prižgejo praznične lučke, se najpomembnejša oseba, na katero so naslovljena otroška pisma, pripravlja na noč obdarovanja. Seveda govorimo o Božičku, ki v sodobni zavesti izriše veselega, prijaznega možaka srebrnih las in brade, prijetno zaobljenega in oblečenega v prepoznaven rdeč plašč z belo krzneno obrobo.

Ta prepoznavna podoba priljubljenega lika izvira iz leta 1931, ko so si pri Coca-Coli zamislili, da bi v reklamni kampanji prikazali Božička, ki bi bil hkrati realen in simboličen. Ilustratorju Haddonu Sundblomu so naročili pripravo oglasnih slik, ki prikazujejo samega Božička in ne kot dotlej človeka, oblečenega v Božička. Sundblom je navdih našel v pesmi Noč pred božičem iz leta 1822. Tamkajšnji opis svetega Nikolaja ga je pripeljal do podobe toplega, prijaznega, prijetno obilnega in človeškega Božička. Ko mu je skozi leta nadel še rdečeličen in prijazen obraz, se je rodila ikona božičnih praznikov, ki presega meje geografije in izročila, Coca-Colinega Božička poznajo in imajo radi po vsem svetu.

V času veselja, obdarovanj in prazničnega vzdušja vas bosta Coca-Cola in Lidl Slovenija znova razveselila s posebno nagradno igro, ki prinaša bogate nagrade! Božiček bo tokrat nagrajeval s prestižnimi nagradami.

Foto: Getty Images

Kaj lahko osvojite?

Praznično vzdušje obogatijo čudovite nagrade, ki bodo razveselile vsakogar:

6x iPhone 16 PRO – prestižni pametni telefon, ki združuje vrhunsko tehnologijo in eleganco

17x brezžične slušalke – za popolno uživanje v glasbi ali klicih

20x darilni boni – za nepozabno nakupovalno izkušnjo

10x Coca-Cola paketi – ekskluzivni paket v vrednosti 350 €, ki bo poskrbel za popolno praznično pogostitev

Nagradna igra poteka od 28. novembra do 18. decembra 2024, zato ne zamudite priložnosti, da si polepšate praznike! Ko kupujete izdelke Coca-Cola, kot so Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta ali Sprite, ne uživate le v osvežilnem okusu, ampak tudi sodelujete v igri, ki lahko povsem spremeni vaše praznike. Božiček je tokrat resnično radodaren – ne zamudite priložnosti in osvojite bogate nagrade!

Kako sodelovati?

Nagradna igra je enostavna, zabavna in prilagojena sodobnim uporabnikom. Na voljo sta dva načina sodelovanja:

1. Prek aplikacije Lidl Plus:

Kupite katerikoli izdelek Coca-Cola, Fanta, Sprite ali Monster v trgovini Lidl.

Ob nakupu skenirajte svojo kartico Lidl Plus.

Samodejno ste uvrščeni v žreb za bogate nagrade.

2. S poslanim SMS:

Pošljite SMS s ključno besedo LIDL na številko 6111 .

. Dodajte sporočilo, kjer napišete svojo najljubšo pijačo (npr. Coca-Cola Zero).

In že ste v igri! Naj vas Coca-Cola in Lidl Plus obdarujeta!

Božiček obdaruje in bogato nagrajuje

Sodelovanje v nagradni igri ni le preprosto, ampak tudi priložnost za popestritev praznikov! Nagradna igra združuje praznično čarobnost z izjemno uporabnostjo. Aplikacija Lidl Plus je nepogrešljiv pripomoček za vse redne kupce Lidla, saj omogoča preprosto sodelovanje in številne ugodnosti. Z vašimi najljubšimi izdelki Coca-Cola pa se bo ob božični večerji lahko odžejala vsa družina. Za več informacij obiščite uradno stran nagradne igre: TUKAJ

Sodelujte že danes in si zagotovite možnost za osvojitev fantastičnih nagrad. Vaši prazniki še nikoli niso bili tako vznemirljivi!

© 2024 The Coca-Cola Company. COCA-COLA in COCA-COLA ZERO sta registrirana zaščitna znaka podjetja The Coca-Cola Company.