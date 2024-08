Koruzni ocean blizu Ljubljane

Luka Kastelic, ki je prvi koruzni labirint v Sloveniji oblikoval že leta 2011, je idejni vodja projekta. Prvi koruzni labirint na svetu so ustvarili v ZDA leta 1993 in od takrat postajajo zanimiva atrakcija po vsem svetu.

Luka pravi, da je koruzno polje kot slikarsko platno, na katerem lahko ustvarite kakršnokoli podobo si ustvarjalec zaželi. Ideja se začne z zamislijo, potem s skico na papirju, kasneje pa se s pomočjo natančnih geodetskih naprav ustvari labirint. Motiv labirinta je vsako leto drugačen.

Letos so za motiv koruznega labirinta Krtina izbrali oceane, saj so med drugim prostrani in navdušujoči za odkrivanje, prav tako kot labirinti. Poimenovali so ga Koruzni ocean. Ustvarjenih je kar sedem podob, kot so hobotnica, morska želva, ladja, morska zvezda, korala, morska školjka in riba.

Foto: Koruzni labirint Krtina

V Koruznem oceanu, velikem za šest nogometnih igrišč, lahko preživite čas kot pravi koruzni pomorščak. Na vas čaka 15 zabavno-poučnih točk, veliko točk je posebej namenjenih spoznavanju morja, nekaj točk pa je tudi skritih in neoznačenih na zemljevidu. S pomočjo zemljevida se odpravite v Koruzni ocean, poiščete označene točke, izpolnite geslo in se tako potegujete za sodelovanje v jesenskem nagradnem žrebu. Nagrada je družinski enodnevni izlet v Gardaland.

Koruzni labirint je zabaven in poučen potep za vso družino. Otroci in odrasli lahko uživajo v iskanju poti skozi labirint, kar spodbuja sodelovanje, komunikacijo in radovednost. Raziskovanje koruznega labirinta prepleta uporabo preprostih miselnih veščin, kot so navigacija, prostorsko razumevanje, reševanje zanimivih nalog in igrivost. To krepi telo in duha in je ob tem še zabavno.

Foto: Koruzni labirint Krtina

Koruzni labirint Krtina ima dva vhoda in dva izhoda. Obiskovalci se sami odločijo, skozi kateri vhod bodo vstopili in skozi katerega bodo prišli iz labirinta. Pustolovščina v labirintu traja približno uro in pol. Seveda se lahko v labirintu tudi izgubite, ampak s pomočjo zemljevida takoj najdete pravo pot.

Sredi labirinta se povzpnite na velik most, ki je posebnost tega labirinta. Most ponuja razgled na celoten labirint in širšo okolico, kar vam bo pomagalo pri orientaciji.

Foto: Koruzni labirint Krtina

V senci koruze najdete prvi koruzni bar v Sloveniji, kjer se lahko osvežite in posedite. Poimenovan je RiBar. Seveda si lahko s seboj prinesete svojo najljubšo pijačo.

Foto: Koruzni labirint Krtina

Odkrijete pa lahko tudi koruzni otok in še številne druge raznolike poučno-igrive kotičke. Poskrbljeno je za veliko parkirišče, sanitarije in povezavo Wi-Fi, predvsem pa za zabavo. Poti v labirintu so utrjene, tako da ga lahko obiščete tudi z vozičkom. Dobrodošli so tudi vaši štirinožni prijatelji.

Foto: Koruzni labirint Krtina

Za vse željne novih in nepozabnih pustolovščin je labirint avgusta odprt vsak dan med 9. in 20. uro. Septembra in oktobra je odprt ob koncih tedna.

Foto: Koruzni labirint Krtina

V Koruznem oceanu lahko praznujete rojstni dan ali izkoristite priložnost za team building. V zadnjem tednu oktobra pa bodo že tretje leto zapored priredili Noči čarovnic ali Halloweek, kjer bodo ponovno strašili na strašno zabaven način.

Cene vstopnic ostajajo enake kot lani. V labirintu je mogoč nakup vstopnice tudi z bančno kartico. Prek spletne strani pa lahko kupite tudi darilno kartico, s katero boste razveselili svoje najdražje.

Za obisk labirinta ni potrebna predhodna najava. Samo pridite in naj se pustolovščina začne. Vabljeni! Za več informacij obiščite spletno stran koruznega labirinta Krtina www.koruznilabirint.si.

Naročnik oglasne vsebine je Koruzni labirint Krtina.