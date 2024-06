Kako ohraniti prostor hladen brez pomoči klimatske naprave?

Obstajata dva tipa ljudi, tisti, ki bi imeli klimatsko napravo prižgano še v zimskih časih, in tisti, ki je ne bi prižgali niti, ko bi bilo nad štirideset stopinj. No, letošnje poletje je ponovno prineslo visoke temperature, v katerih težko delujemo, zato naj bodo vaši prostori primerno ohlajeni. Ko se odločite za hlajenje prostora, naj vaša prva misel ne bo klimatska naprava, ker ima lahko več negativnih kot pozitivnih učinkov. Poskusite tehnike hlajenja, ki ne bodo ogrožale vašega zdravja.

Prezračevanje prostora v zgodnjih urah

Prostor je treba redno prezračevati zato, da je zrak v njem svež in boljši. Poleti to čez dan ni najbolj priporočljivo, saj bo vročina prodrla v vaš prostor. To storite v zgodnjih jutranjih urah, še pred sončnim vzhodom.

Zakrite žaluzije za ves dan

Zatemnite prostor in preprečite vdor sončnih žarkov v svoj dom. To bo poskrbelo, da se bo vaš prostor počasneje segrel.

Uporaba klimatske naprave lahko hitro povzroči glavobole. Foto: Shutterstock

Izogibajte se kuhanju na štedilniku in pečici

Kuhanje toplih jedi bo vsekakor ogrelo vaš dom. Raje preizkusite recepte brez kuhanja, ki vas bodo osvežili.

Zaprite vrata prostorov, ki jih ne uporabljate

Če boste zmanjšali površino prostorov, ki jih je treba ohladiti, boste to storili hitreje. Zaprite vse sobe, ki jih ne uporabljate pogosto.

Pahljače so odličen pripomoček za hlajenje telesa. Foto: Shutterstock

Uporaba ventilatorjev bo pripomogla k ohladitvi

Za še večji učinek postavite pred ventilator posodo z ledenimi kockami ali mokro rjuho. To je odličen trik, ki bo vaš prostor ohladil v trenutku.

Razvlažilnik zraka je poleti še posebej priporočljivo uporabljati

Visoka vlaga naredi dom vroč in soparen. Razvlažilnik pomaga odstraniti odvečno vlago.

Ventilator lahko služi kot odličen pripomoček za hlajenje. Foto: Shutterstock

Vsekakor se v poletnih dneh ne odločite za vročo kopel

Če se želite sprostiti, ne pomislite na vročo kopel, saj bo vaš prostor še dodatno ogrela, vas pa še bolj. Raje v kad nalijte hladno ali mlačno vodo, dodajte nekaj kapljic eteričnega olja in uživajte v hlajenju.

