Kaj nasproti parlamenta počne 145 medvedov?

Na Trgu republike danes odpirajo razstavo United Buddy Bears, umetnost strpnosti, ki bo letos prvič na ogled v Ljubljani. Do 17. julija bo razstavljenih 145 dvometrskih medvedov, ki z dvignjenimi šapami širijo prijateljstvo in optimizem med državami, ki jih predstavljajo. Med njimi bo tudi slovenski medved, ki ga je ustvaril slovenski umetnik Luka Rep.

Zgodba Classic Buddy Bears se je začela junija 2001 v Berlinu, ko sta pobudnika projekta Eva in Klaus Herlitz zagnala edinstveno iniciativo, ki je pripomogla k razvoju ulične umetnosti v Berlinu. Poslanstvo stoječega medveda z dvignjenimi rokami je širiti prijateljstvo in optimizem. Projekt se je razvil v slavno medvedjo zgodbo in medvedi Buddy so postali neuraden simbol Berlina.

Leta 2002 so umetniki z vsega sveta v Berlinu ustvarili krog podpornikov United Buddy Bears z namenom, da bi ljudi spodbudili k razmišljanju o mednarodnem razumevanju in mirnem sobivanju. Veleposlaniki držav so takrat povabili umetnike, da poslikajo dvometrsko skulpturo medveda, ki bo predstavljala njihovo državo, njene posebne značilnosti, kulturo, zgodovino, ljudi, pokrajino, gospodarstvo, glasbo ali običaje. S tem so medvedi postali odraz kulturne raznolikosti našega sveta.

Foto: arhiv MOL Leta 2004 se je pisana skupina potujočih medvedov odpravila na turnejo okoli sveta, ki jo je za kratek čas prekinila le epidemija, zdaj pa medvedi prihajajo tudi v Ljubljano.

Razporeditev v obliki Tretjega paradiža

Medvedi so razporejeni v obliki Pistolettovega simbola Tretjega paradiža, ki izraža svoboden umetniški pogled na problematiko sobivanja v tem človeškem in več-kot-človeškem svetu. Da v projekt vključijo italijanskega umetnika Michelangela Pistoletta, so se v Mestni občini Ljubljana odločili zaradi njegove razstave v Cukrarni in tudi sicer tesnih odnosov z njim ter njegovim poslanstvom. Pistoletto je ob vpisu v Zlato knjigo Ljubljane narisal tudi simbol Tretjega paradiža, ki na subtilni ravni ponazarja vrednote, ki jih želi mesto Ljubljana sporočiti s to razstavo.

Med medvedi tudi slovenski

Na razstavi bo prvič na ogled tudi na novo poslikan slovenski medved, ki ga je ustvaril mladi umetnik Luka Rep.

Luka Rep med ustvarjanjem slovenskega medveda Foto: arhiv MOL

Njegova poslikava predstavlja preplet obrazov različnih spolov, nacionalnosti, starosti in kultur, ki nakazuje nepogrešljivo in nujno prisotnost strpnosti, sočutja in solidarnosti pri doseganju medsebojnega razumevanja, spoštovanja in miroljubnega sobivanja. Vse to so tudi vrednote, ki jih živimo v Ljubljani, so še sporočili iz MOL.