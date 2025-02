Beneški karneval letos v znamenju Casanove

V Benetkah je vse nared za tradicionalni pustni karneval, ko bodo v mestu na vodi kraljevale maske. Letos bo karneval v znamenju enega najslavnejših zapeljivcev Casanove, ki je bil pred 300 leti rojen v Benetkah. Za prešerno vzdušje bodo že ta konec tedna poskrbeli nastopi uličnih umetnikov, glasbeniki in klovni.

Beneški karneval je med najbolj prepoznavnimi pustnimi festivali v Evropi. Uradno se bo začel 22. februarja, vendar pa bo že ta konec tedna vrsta prireditev popestrila karnevalsko dogajanje.

Na mestnih ulicah in na osrednjem Trgu sv. Marka si bodo lahko obiskovalci danes ogledali nastope uličnega gledališča, akrobate, klovne in glasbenike.

Dogajanje se ne bo odvijalo samo na ulicah, temveč tudi na vodi, ko bo v nedeljo vzdolž Velikega kanala oz. Canal Grande potekala parada tradicionalno okrašenih gondol in čolnov.

Že v petek, na valentinovo, pa so praznovanja na Trgu sv. Marka popestrili s predstavo, namenjeno zaljubljencem vseh starosti.

Tema letošnjega karnevala je Čas Casanove

Letošnji karneval je posvečen pisatelju, pesniku in pustolovcu Giacomu Casanovi, ki je znan predvsem po opisih številnih ljubezenskih prigod. Zato je tudi glavna tema karnevala Čas Casanove. S tem se bodo Benetke poklonile slavnemu rojaku, ki se je v tem mestu rodil 2. aprila 1725.

Kot vsako leto tudi letos v Benetkah pričakujejo več tisoč obiskovalcev in karnevalskih navdušencev z vseh koncev sveta. Pustni karneval se bo sklenil 4. marca.

Beneški karneval je bil prvič omenjen leta 1094 in sodi z dovršenimi maskami in kostumi med najpomembnejše dogodke v Benetkah in Italiji.