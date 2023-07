Vas je opeklo sonce? Preverite, kaj morate storiti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poletje je čas, ko večina ljudi uživa na sončnih plažah, vrtovih in na prostem. Svetla sončna svetloba in toplota nas privlačita, vendar pa prekomerna izpostavljenost soncu lahko privede do neprijetnih posledic.