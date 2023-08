Poletna nega: lep in zdrav videz vse poletje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poletje je čas, ko se naša koža sooča z izzivi, kot so vročina, močno sonce, klorirana in morska voda ter potenje. Zaradi izpostavljenosti tem dejavnikom poleti koža potrebuje posebno nego. Zato poskrbite za redno nego, uporabljajte zaščitni faktor in uživajte v vsem, kar ponuja poletje.