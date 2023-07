Parkiranje na Hrvaškem: kako poskrbeti za idealen dopust?

Vsi se veselimo čudovitih poletnih tednov, ki so pred nami – prinašajo toplejše vreme, odklop od šolskih skrbi, počitnice in več časa v naravi. Že kratek dopust je lahko velika spodbuda za naše duševno počutje, daljše počitnice pa nam dajo dovolj energije, da se pozneje lažje spopademo z vsakodnevnimi izzivi. Raziskave kažejo, da je kljub ugodnemu vplivu dopusta na naše počutje to lahko tudi zelo stresno obdobje, ki nam posrka veliko dobre volje, če se nanj ne pripravimo temeljito. Zato si pred odhodom na morje vedno oglejte, kje boste vozili, kje se plačujejo cestnine, kje so najugodnejša parkirišča in kje so najboljše restavracije.

Foto: Shutterstock

Ko najdemo ugodno namestitev, se potem ukvarjamo z drugimi nujnimi zadevami, brez katerih tudi dopust ni tisto, kar bi moral biti – vsakodnevno parkiranje, plačevanje cestnin, vinjet, prevozov, trajektov in avtobusov. Če poskrbimo, da bomo za te storitve brezskrbno in varno plačevali prek mobilnega telefona, potem smo lahko mirni, saj bomo na dopustu imeli le sladke skrbi.

Vprašanje, ki ga na morju ne smemo spregledati

Glede na to, da je Hrvaška priljubljena počitniška destinacija, kamor veliko turistov pride z avtomobilom, je logično vprašanje, kje parkirati.

Parkiranje je na Hrvaškem, tako kot povsod na turistično zelo obleganih krajih, lahko kar precej velika težava, tako velika, da nam lahko pokvari tudi kakšen dan dopusta. Ko bi radi preživeli čudovit dan med ogledovanjem kulturnih in zgodovinskih znamenitosti večjih mest, se včasih več časa ukvarjamo z iskanjem parkirišča in drobiža za plačevanje parkirnine kot s potepanjem po mestnih ulicah. Dopust naj bi bil čas, ko se nam ne bi bilo treba preveč ukvarjati s tako vsakdanjimi zadevami, kot kje najti drobiž za plačilo prevoznih storitev, parkiranja, nakup vozovnic za avtobuse, katamarane in trajekte.

Večja mesta na Hrvaškem imajo na voljo dovolj javnih parkirišč, parkirnih hiš in zunanjih površin za parkiranje, ki so vsa običajno plačljiva. Parkiranje se praviloma obračuna na uro ali po dnevnem tarifnem sistemu. Parkirnino se lahko plača na parkomatu ali prek mobilnih aplikacij, ki so na voljo za nekatera parkirišča.

Zunanje površine za parkiranje so običajno omejene na določen čas. Na t. i. modrih conah, območjih z omejenim parkiranjem, je parkiranje običajno dovoljeno za največ dve uri in zahteva uporabo parkirne karte ali drugega načina označevanja.

Foto: Shutterstock

Varna denarnica v digitalni obliki, ki je primerna tudi za na morje Na svoj pametni telefon si namestite aplikacijo Aircash, tako boste lahko na Hrvaškem in v številnih drugih evropskih državah na primer enostavno in hitro plačevali cestnine in parkiranje, pa tudi gorivo, nakupe v trgovini ter razne storitve. To je mobilna denarnica, ki uporabnikom omogoča polaganje, shranjevanje in prenos denarja v digitalni obliki.

Kazen, ki vas lahko drago stane

Foto: Shutterstock

V večjih turističnih krajih na Hrvaškem je parkirna infrastruktura poleti bolj obremenjena, zato je priporočljivo biti pozoren na razpoložljivost parkirnih mest in se ustrezno organizirati glede parkiranja.

Če se le da, se izogibajte parkiranju v središču mesta. Preveč je gneče, cene pa previsoke. Morda boste našli prosto mesto v stanovanjskem območju. Vedno preverite, ali so za krošnjami dreves skrita opozorila za parkiranje, saj so nekatera parkirišča na voljo samo stanovalcem stavb. Sicer pa lahko pozno zvečer ali ob koncu tedna na nekaterih parkiriščih parkirate brezplačno.

Če res morate parkirati v mestu, so podzemne garaže dobra rešitev – ne le da bo vaš avto zaščiten pred vremenskimi vplivi, tam bo tudi na varnem. Nekaj parkirnih hiš v Zagrebu: Tuškanac, Gorica, Langov trg, Petrinjska, Rebro ... Cene parkiranja se gibljejo od 0,30 do 1,60 evra na uro. Na Reki lahko parkirate v garažnih hišah Centar Zamet, Bazeni Kantrida in Zagrad B. V Dubrovniku je na voljo garažna hiša IIijina Glavica, kjer ena ura parkiranja znaša sedem evrov.

Kjerkoli si boste utirali pot po hrvaških, še posebej pa starih dalmatinskih mestih, boste morali paziti, da ne parkirate na nepredvidenih površinah, da ne zaidete v preozke mestne ulice in da s parkiranjem ne ovirate prometa. Če parkiranja ne plačate, vam bodo za kazen zaračunali ceno v vrednosti celodnevnega parkiranja. Malce manj divja kot Dubrovnik in druga slovita dalmatinska mesta, vsaj kar zadeva parkiranje, je mogoče Istra.

Popolna izbira za vse popotnike in počitnikarje

Foto: Shutterstock

Za vse, ki se nameravate letos podati z avtom na Hrvaško in obiskovati čudovita obmorska mesta, imamo zelo dobro novico. Parkiranje in nakup vozovnic za avtobuse, katamarane in trajekte ter druga prevozna sredstva sta zdaj mogoča z mobilno aplikacijo Aircash, tako da bo boste lahko bolj sproščeno uživali na zasluženem dopustu.

Z nekaj kliki v aplikaciji plačate vozovnice za avtobuse ter katamarane in trajekte Jadrolinije, v aplikaciji pa lahko kupite tudi e-vinjeto, in sicer je na voljo za sedem držav: Slovenija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Bolgarija in Romunija.

Rešitev, brez katere ne smemo na dopust

Foto: Shutterstock

Aircash je prisoten že na več kot sto tisoč prodajnih mestih in ima več kot 600 tisoč uporabnikov. Poleg Slovenije trenutno deluje tudi na trgih Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Španije, Romunije, Grčije in Cipra, s svetlobno hitrostjo pa se širi tudi v druge države članice EU. Na Hrvaškem lahko na primer z mobilno aplikacijo Aircash enostavno plačate parkiranje v več kot 70 mestih po državi in se tako izognete nepotrebnim težavam z iskanjem parkirnih mest in iskanjem gotovine.

Aircash uporabnikom omogoča tudi polnjenje ENC (Electronic Toll Collection) za lažje in hitrejše potovanje po hrvaških avtocestah. Prek aplikacije Aircash lahko preprosto napolnite svoj račun ENC.

Denarnico Aircash lahko napolnite na izbranih prodajnih mestih. Sredstva so takoj na voljo tako v aplikaciji kot tudi na predplačniški kartici Aircash Mastercard.

Mobilna aplikacija Aircash brezplačno omogoča:

polog denarja od najmanj pet evrov pa do največ 700 evrov,

plačevanje računov, tudi s QR-kodo (brez provizije),

plačevanje prevoznih storitev, parkiranja in nakup vozovnic za avtobuse, katamarane in trajekte ter drugih storitev, ki so na voljo v aplikaciji,

plačevanje na plačilnih mestih s kartico Aircash Mastercard,

dvige na bankomatih po svetu,

nakazila med uporabniki Aircash,

brezplačna je tudi mesečna članarina za aplikacijo in kartico.

Z Aircash do elegantnega izdelka za na plažo Foto: Unsplash Da bo dopustovanje na morju še lepše, pa pri Aircashu ravnokar podarjajo brisačo Aircash prvim stotim bralcem, ki se prijavijo na linku. Prijavite se in se razveselite elegantne brisače za uživanje na plaži. V obrazec se morate prijaviti z enakim e-naslovom in telefonsko številko, kot ste ju uporabili za prijavo v aplikacijo Aircash. Vpišite se za brisačo Aircash