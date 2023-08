Okus po Balkanu: pristni sarajevski čevapčiči #nagradnaigra

Poletje je zopet pokazalo svoje prave barve in spet se pogosteje družimo na prostem s svojo družino in prijatelji. K najboljšemu druženju pa spada tudi izvrstna hrana. Pri tem ni treba zapletati jedilnika, da bi navdušili svojo družbo. Čevapčiči veljajo za "must have" na vsakem poletnem druženju ob žaru. Če poznate skrivnost njihove priprave, potem boste z njimi navdušili vsakogar.

Foto: Shutterstock

Če se boste podali na izlet po Balkanu, boste spoznali, da se pravo kulinarično potovanje po teh krajih začne s čevapčiči. So verjetno najbolj preprosta in okusna pristna hitra hrana na Balkanu. A čeprav veljajo za hitro hrano, je postopek njihove priprave zelo delikaten in samo pravi, izkušeni kuharski mojstri lahko naredijo izjemne čevapčiče. Njihova zgodovina se vije skozi mesta in uličice Balkana, tu pa jim vsak doda svoj edinstven okus in karakter – naj gre za vrsto mesa, različice začimb ali prilogo, ki jo postrežejo zraven. Za vsako vrsto čevapčičev pa velja, da so sinonim za druženje, veselje in uživanje ob dobri hrani.

Pri nas skorajda ni piknika, na katerem se ne bi pekli čevapčiči. Ob pravi izbiri čevapčičev v trgovini je priprava preprosta, poleg tega se prilegajo skoraj vsaki priložnosti. Postrežete jih lahko s pečenim krompirjem, čebulo, ajvarjem, kajmakom, svežo zelenjavo …

Foto: Shutterstock

Za posebno specialiteto veljajo sarajevski čevapčiči Foto: Celjske mesnine Ko gre za najboljše kose mesa, se odločite za Celjske mesnine, ki se lahko pohvalijo z odlično izbiro izdelkov za peko na žaru. Sarajevski čevapčiči Z´ dežele so pripravljeni s kakovostno mleto govedino, obogateno z ravno pravo mero začimb. Ti čevapčiči so pravi žar šampioni, s katerimi se boste izkazali kot najboljši žar mojster. Na priznanem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki s priznanji dokazuje najvišjo kakovost, so sarajevski čevapčiči prejeli zlato medaljo za tržno ponudbo.

Foto: Celjske mesnine

Kako jih pripraviti?

Pri peki čevapčičev morate biti pozorni, da žar ni prevroč, to bo namreč povzročilo, da bodo čevapčiči zunaj zažgani, znotraj pa surovi. Za popolno pečene čevapčiče se morajo ti neprestano premikati, skakati in mešati na žaru. Tako bodo enakomerno pečeni in sočni.

Na žaru na oglje boste izkusili popolno doživetje peke čevapčičev. Ko se vonj po dimu razkadi, ste lahko prepričani, da se pripravlja nekaj izvrstnega.

Foto: Shutterstock

Kako se torej lotiti peke čevapčičev na žaru?

Žar zakurimo do zmerne temperature, njeno primernost preverimo tako, da tri centimetre nad površino, na kateri bomo pekli, pridržimo dlan: če zdržimo šest sekund, je temperatura prava. Temperaturo žara na oglje uravnavamo tako, da rešetke po potrebi spuščamo k žerjavici.

Rešetke (ali ploščo) žara rahlo naoljimo in nanje položimo čevapčiče. Nekaj minut jih ne premikamo, da rešetke na čevapčičih ustvarijo lep vzorec, nato pa jih z lopatico nežno kotalimo po žaru, da se z vseh strani enakomerno rjavo zapečejo – tako bodo pečeni čevapčiči zares sočni. Pečemo jih počasi, od osem do deset minut.

Najbolje pečen čevapčič je v prerezu sive barve, ko ga rahlo stisnemo, pa se iz njega sočno pocedi.

Najbolje pečen čevapčič je v prerezu sive barve, ko ga rahlo stisnemo, pa se iz njega sočno pocedi.

Nasvet za peko: Med peko jih ne zalivamo, ampak jih le nekajkrat obrnemo. Zaradi predolgega ali prehitrega pečenja lahko postanejo gumijasti in izsušeni. Ko čevapčiče spečemo, jih za nekaj minut odstavimo v pokrito posodo in postrežemo še tople.

Foto: Celjske mesnine

Priprava okusnih čevapčičev brez žara

Tudi če nimate vrta, ki bi ga krasil ogromen žar, lahko pripravite čevapčiče kot pravi žar mojster. Najboljša alternativa peki na žaru je peka čevapčičev v ponvi. Tudi postopek je zelo podoben peki na žaru. Na ponvi ogrejte nekaj olja in vanj položite čevapčiče, ki jih nato obračate toliko časa, da bodo z vseh strani enakomerno zapečeni, pečete jih počasi, od osem do deset minut.

Druga alternativa pa je peka čevapčičev v pečici. Pri tej boste dosegli popolno sočnost in enakomerno pečene čevapčiče. Peči jih je treba na 180 stopinjah Celzija, pri čemer jih obračate na vsakih petnajst minut, celotna peka pa traja okoli ene ure. Da preprečite, da bi se med peko izsušili, jih med obračanjem pokapajte z oljem. Ko so z vseh strani enakomerno porjaveli, preverite, ali so pečeni – en čevapčič prerežite na pol, in če sredica ni rožnate barve, so pečeni.

Foto: Shutterstock

Ne glede na to, ali se boste odločili za tradicionalno peko na žaru ali eksperimentirali v domači kuhinji, je eno zagotovljeno: vsak ugriz vas bo odpeljal na Balkan.

Popolna priloga: kajmak in čebula

Čevapčiči so okusni že sami po sebi, a prave sarajevske postrežejo s čebulo in kajmakom. Še tople čevapčiče naložite v popečeno lepinjo ter postrezite – kot v priljubljenih "ćevabdžinicah".