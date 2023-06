Kaj naredi poletje lepo? Poleg brezskrbnih trenutkov z vašimi najdražjimi so to zagotovo tudi vodne vragolije, vrhunska kulinarika, lokalno obarvana wellness sprostitev in odkrivanje skrivnosti v okolici. Vse to vas čaka v izbranih elegantnih nastanitvah: Hotelu Livada Prestige v Termah 3000, Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj, Rikli Balance Hotelu na Bledu in Grand Hotelu Bernardin v St. Bernardin resort v Portorožu, ki so del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts. Preživite svoje najboljše poletje v najlepših kotičkih Slovenije !

Nepozaben termalni oddih Hotel Livada Prestige***** – Vrhunska občutja Prekmurja

Prekmurje ima nekaj, kar je težko ujeti v besede. Nekaj, kar je treba videti, slišati, se dotakniti in okusiti. In prav to bogastvo občutij je vodilo Hotela Livada Prestige v Termah 3000 – Moravske Toplice, edinega petzvezdičnega hotela v Prekmurju. Eleganten hotel vas bo skozi občutja Prekmurja popeljal že v prostorni sobi, kjer vas čakajo kadi s termo-mineralno vodo. S pogledom skozi okno sobe vas bodo medse sprejele neskončne prekmurske livade, doživetje Prekmurja pa na vas čaka tudi v wellness tretmajih z bučnim oljem in prekmurskimi zelišči. Vdihnite sproščujočo aromo prekmurskih livad, ki vas ponese v svet onkraj slabe volje in skrbi, za piko na i pa se potopite v termalne mehurčke umirjenih hotelskih bazenov. Da bo razvajanje popolno, poskrbijo še naši kuharji z več kot 50 pristnimi prekmurskimi jedmi, ki jih pripravljajo iz lokalnih in svežih sestavin!

Grand Hotel Primus****s – Imperij dobrega počutja le lučaj od Ptuja!

Superiorni štirizvezdični Grand Hotel Primus v Termah Ptuj stoji le lučaj od Ptuja in je idealno pribežališče za vse, ki si želite povrniti vitalno energijo in se obkrožiti s harmonijo in dobrim počutjem. Z zdravo prehrano, aktivnim sproščanjem in wellness tretmaji se vrnete k sebi ter znova vzpostavite notranje ravnovesje. Pri nas se duša in telo pomladita med umirjenimi sprehodi, aktivnimi športnimi dejavnostmi in uživanju ob štajerski kulinariki ter jedilnikih Bodimo fit. V hotelskem wellness centru Valens Augusta se lahko prepustite naravnim tretmajem za pomlajevanje obraza in oblikovanje telesa ter si vzamete čas, da si privoščite najboljše zase – odlične wellness tretmaje ali čas v dvoje, ki ga lahko preživite v prelepem ambientu s pridihom orienta, starega Rima ali Egipta.

Poletna osvežitev ob jezeru ali morju

Rikli Balance Hotel*****s – hotel dobrega počutja ob Blejskem jezeru

Prostorne hotelske sobe Rikli Balance Hotela v neposredni bližini Blejskega jezera so idealne za popolno sprostitev. Tako v sobah kot tudi na bazenskem kompleksu Wellnessa Živa vas spremljajo razgledi na največje lepote Bleda, naša posebnost pa je tudi koncept zdravih smernic za življenje, ki mu lahko sledite pod oznako Kako živeti po Riklijevo. Sveža in lokalna hrana, sprostitveni park ob hotelu, alpsko obarvani wellness programi in obilica nepozabnih doživetij, ki čakajo na vas v okolici – dopusta na Bledu v Rikli Balance Hotelu še dolgo ne boste pozabili!

Grand Hotel Bernardin ***** - petzvezdično razvajanje le korak do morja

Si poletja ne predstavljate brez sprostitve in zabave na morju? Zakaj ne bi to počeli v elegantnem petzvezdičnem Grand Hotel Bernardin v St. Bernardin resortu v Portorožu! Zbudite se z razgledom na neskončno morje, razvajajte se s pristno lokalno istrsko kulinariko, privoščite si masažo s sivko v intimnem centru dobrega počutja in uživajte ob sončnem zahodu v panoramskem bazenu z morsko vodo ali na zasebni plaži pod hotelom.

