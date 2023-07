Na dopust s paketi, ki vključujejo največ prenosa podatkov v EU

Telekom Slovenije spet razveseljuje svoje naročnike. V akcijski ponudbi do 31. julija 2023, ki je na voljo zasebnim in poslovnim uporabnikom Telekoma Slovenije, so mobilni paketi Naj na voljo po enotni ceni 12,99 evra, z ugodnostjo Poveži in prihrani pa za 7,99 evra mesečno. Paketi Naj se odlikujejo po tem, da vključujejo največje količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnega plačila.

Foto: Shutterstock

Pri izbiri ustreznega mobilnega paketa je dobro biti pozoren na več dejavnikov. Prva stvar, na katero smo pozorni, je, jasno, cena. Nižja ko je, tem bolje, pri tem pa smo pozorni tudi na morebitne skrite stroške, kot so stroški prenosa podatkov prek meja ali dodatne storitve, ki jih morda potrebujemo. Ne gre prezreti tudi omrežne pokritosti, a v veliki meri sta – poleg cene – ključna dejavnika količina in hitrost prenosa podatkov.

Težnje uporabe mobilnih storitev kažejo, da uporabniki potrebujejo in bodo potrebovali vedno več prenosa podatkov, saj se povečujeta predvsem ogled videovsebin in uporaba različnih aplikacij. Na primer: za približno eno uro pretočnega videa se porabi približno en gigabajt podatkov, zato je nujno, da imate na voljo dovolj velike količine (še najbolje – neomejene) mobilnega podatkovnega prenosa, s katerimi ste lahko stalno povezani z najbližjimi, na tekočem z vsemi novimi serijami, tekmami in novicami ter vedno uspešni in ustvarjalni na delovnem področju.

Obilje vsega ter dobro razmerje med ceno in vsemi navedenimi dejavniki ponujajo paketi Naj, ki so zdaj na voljo po izjemno ugodni, enotni ceni. Akcijska naročnina velja za nove naročnike za eno leto ob sklenitvi naročniškega razmerja, za obstoječe naročnike pa šest mesecev ob nakupu mobitela z vezavo.

Najbolj zanimivi so tudi zato, ker boste s paketi Naj lahko uživali dolge ure, saj vključujejo največje količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnega plačila.

Trije paketi Naj: razlika predvsem v količini zakupljenega prenosa podatkov

Foto: Shutterstock

Vsi paketi Naj (A, B in C) vključujejo neomejene klice in sporočila v Sloveniji in v območju EU-tarife. Razlikujejo se predvsem po količinah zakupljenega mobilnega podatkovnega prenosa in možnostih. Paketa Naj B in Naj C vključujeta neomejeno količino prenosa podatkov v Sloveniji, sicer pa paketi Naj vključujejo tudi storitev 5G in največje količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnega plačila. Redna naročnina paketa Naj A znaša 19,59 evra, Naj B 26,59 evra in Naj C 27,59 evra. V akcijski ponudbi do 31. julija 2023, ki je na voljo zasebnim in poslovnim uporabnikom Telekoma Slovenije, so mobilni paketi Naj na voljo po enotni ceni 12,99 evra, z ugodnostjo Poveži in prihrani pa za 7,99 evra mesečno. Akcijska naročnina velja za nove naročnike za eno leto ob sklenitvi naročniškega razmerja, za obstoječe naročnike pa šest mesecev ob nakupu mobitela z vezavo.

Kako do ugodnosti Poveži in prihrani? Sklenite naročniško razmerje fiksnih storitev in/ali fiksnih poslovnih paketov ter prihranite pet evrov pri mesečni naročnini za vse pakete Naj.

Paket Naj C

Paket Naj C poleg neomejenih klicev in sporočil ter neomejenega prenosa podatkov v Sloveniji omogoča 25,1 GB prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez doplačila. Omogočena je hitrost prenosa podatkov 450 Mbit/s k uporabniku in 100 Mbit/s od uporabnika.

Paket Naj B

Prav tako neomejen prenos podatkov v Sloveniji ter klice in sporočila vključuje paket Naj B, v njem pa je brez doplačila na voljo 24,2 GB prenosa podatkov v državah območja EU-tarife.

Paket Naj A

Paket Naj A poleg neomejenih klicev in sporočil odslej vključuje 20 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega do 17,8 GB v državah območja EU-tarife brez doplačila. Naročniki paketa lahko mesečno izkoristijo tudi pet evrov popusta z ugodnostjo Otrok – ta je namenjena staršem, ki paket potrebujejo za otroke od 6. do 14. leta.

Prihranite z Drugo številko

Foto: Shutterstock

Z akcijsko ponudbo pri mesečni naročnini paketa Druga številka si lahko zagotovite odlično družinsko ponudbo − za le 12,99 evra mesečno za dodatnega člana, ki koristi vse vključene količine izbranega paketa Naj.