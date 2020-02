Vrnitev v deželo zombijev (Zombieland: Double Tap)

Zombieland: Double Tap © 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Zombieland: Double Tap © 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

ZDA │ 2019 │ 94 min. │ Akcijska komična grozljivka R: Ruben Fleischer│ G: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone IMDb: 7,0/10│ Rotten Tomatoes: 68 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Columbus, Tallahasse, Wichita in Little Rock so odkrili edinstvene načine za preživetje v svetu, ki mu vladajo zombiji, in se bolj ali manj uspešno prilagodili novim življenjskim pogojem.

Štirje ubijalci se bodo tokrat morali spopasti z novo vrsto še razvitejših zombijev in drugimi preživelimi ljudmi, pa tudi z glavoboli, ki jih povzroča pikro vzdušje znotraj novonastale družine.

"Čeprav je igralska zasedba desetletje starejša, nadaljevanje ni nič manj smešno. Zahvaljujoč nekaterim novim dodatkom je še bolj razgrajaško." Johnny Oleksinski, New York Post

"Za vsa leteča črevesja in lobanje, ki se razcepijo kot preveč zrele melone, ima film v svojem jedru še en mehek organ – veliko norčavo srce." Leah Greenblatt, Entertainment Weekly

Zanimivosti: Woody Harrelson , Jesse Eisenberg , Abigail Breslin in Emma Stone so ponovili svoje vloge iz prvega dela, izirni igralski zasedbi pa so se v nadaljevanju pridružili še Rosario Dawson , Zoey Deutch , Luke Wilson in Thomas Middleditch .

, , in so ponovili svoje vloge iz prvega dela, izvirni igralski zasedbi pa so se v nadaljevanju pridružili še , , in .

Ustvarjalci so želeli vlogo Albuquerqua ponuditi Ryanu Reynoldsu , vendar jih je moral zvezdnik Deadpoola zaradi prekrivajočih se urnikov zavrniti, lik pa je nazadnje odigral Luke Wilson .

, vendar jih je moral zvezdnik Deadpoola zaradi prekrivajočih se urnikov zavrniti, lik pa je nazadnje odigral . Nadaljevanje je prispelo v ameriške kinematografe skoraj natanko deset let po prvem delu.

Metallica .

Ustvarjalci so nameravali to skladbo uporabiti že med začetno špico prvega dela, ker pa si takrat niso mogli privoščiti pravic, so namesto nje uporabili njihovo skladbo For Whom the Bell Tolls.

. Ustvarjalci so nameravali to skladbo uporabiti že med začetno špico prvega dela, ker pa si takrat niso mogli privoščiti pravic, so namesto nje uporabili njihovo skladbo For Whom the Bell Tolls. Po letu 2015 so bili vsi člani glavne igralske četverice prvega dela nominirani za oskarja, Emma Stone pa je kipec po zaslugi glavne vloge v muzikalu Dežela La La (2016) tudi prejela.

Wesleyja Snipesa . Harrelson in Snipes sta bila soigralca v filmih Divje mačke (1986), Driblerja pod košem (1992) in Zmeda na poštnem vlaku (1995).

. Harrelson in Snipes sta bila soigralca v filmih Divje mačke (1986), Driblerja pod košem (1992) in Zmeda na poštnem vlaku (1995). To je že četrti skupen celovečerec Harrelsona in Eisenberga po filmih Dobrodošli v deželi zombijev (2009), Mojstri iluzij (2013) in Mojstri iluzij 2 (2016).

