Kako se bo razpletla domnevno zadnja sezona Poldarka?

Poldark

Premierno od nedelje, 9. februarja, ob 20. uri. │ Sezona: 5. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: ITV Global

To je morda zadnja sezona serije Poldark, ker pa knjige Winstona Grahama, na katerih ta temelji, še niso bile vse predelane v scenarij, se lahko samo vprašamo, kaj nam bo prinesla prihodnost.

Vstopili smo v novo stoletje, ki prinaša obljube po svetlejši prihodnosti, a vendar preteklost meče dolgo senco nad Cornwallom.

Ross Poldark se odloči, da bo pozabil na Westminster in preživel več časa s svojimi ljubljenimi, ko pa ga star prijatelj zaprosi za pomoč, se čuti zavezanega upreti oblastem in pretehtati svojo lastno zvestobo do kralja in domovine.

Medtem ko Enysevi podprejo Rossa, se mora Demelza spopasti z nevarnostmi pred lastnim pragom, George pa dvori pokvarjenim pomembnežem, katerih vpliv se razteza nad celotnim imperijem.

54 ur

Premierno od sobote, 29. februarja, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 90 min. │ Foto: Beta Film

Ta dvodelna drama je bila lani in predlani nominirana za kar 13 različnih nagrad in jih devet tudi prejela. Režiser Killian Riedhof je bil nominiran štirikrat in iz Seula domov odnesel nagrado Drama Award, scenarist Holger Karsten Schmidt je prejel bavarsko televizijsko nagrado, igralcu Albrechtu Schuchu pa je vloga fotografa Petra Meyerja prinesla nagrado DSP.

Na vroč poletni dan leta 1988 spodleti oboroženi bančni rop. Dva gangsterja na begu pred policijo ugrabita avtobus in vse ljudi na njem zadržita za talce.

Lov na zločinca se hitro sprevrže v katastrofo. Policija se osmeši z amaterskimi operacijami, pri delu pa jih ovirajo tudi državni mediji, ki planejo nad dogodke v bitki za najsočnejše fotografije in intervjuje z ugrabiteljema.

Medtem ko Rösner, vodilna sila tega gangsterskega dvojca, na hladnokrven način zrežira njunih 54 ur slave, njegov sostorilec Degowski zadovolji svoje temačne nagone z manipuliranjem medijev.

Ta je hkrati nepredvidljiv in skriva svoj nasilen značaj. Ko mu popustijo živci, s pajdašem zajame dve mladi talki in skupaj ugrabita drugo vozilo za pobeg. Njuna odisejada pa kmalu povsem uide z vajeti ...

Murdochove skrivnosti

Premierno vsak večer med tednom od ponedeljka, 3. februarja, ob 20.15. │ Sezona: 7. │ Št. epizod: 18 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Prva epizoda nove sezone se dogaja na praznik dneva kraljice Viktorije. Kanada je edina država, ki se kraljici poklanja s tem državnim praznikom, ta dan – 24. maj – pa hkrati obeležuje uraden začetek tamkajšnjega poletja.

Na prvi uradni dan Viktorije se Murdoch znova združi s svojo ljubljeno Julio na krovu razkošne potniške ladje, ki je na svoji krstni plovbi.

Njuno intimno druženje je izredno kratko, saj že kmalu po izplutju hčerko lastnika ladje domnevno porinejo čez krov.

V tej sezoni bo Murdoch med drugim varoval življenje izumitelja filma z zvočno podlago Jamesa Pendricka, potem ko nekoga ustrelijo med predstavitvijo njegove inovacije.

Ko izgine varuška in je njena mlada varovanka prepričana, da jo lahko najde le slavni Sherlock Holmes, se ta vrne in ponudi pomoč naslovnemu junaku.

Murdoch se bo v tej sezoni spopadel še s pajki, morskimi pošastmi, skrivnostno smrtjo kolesarja in armado živih mrtvecev, v teku sezone pa se bo poglobila tudi ljubezen med njim in vdovo umorjenega Darcyja Garlanda Julio.

Jamestown

Nove epizode ob nedeljah ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: NBCU

Zgodbe v seriji Jamestown so večinoma izmišljene, en lik pa je zasnovan na resničnem posamezniku, ki je živel v naselbini Jamestown v Virginiji. To je bil kovač Jack Read, v tretji sezoni serije pa ga je upodobil igralec Matt Stokoe.

Jamestown je v razcvetu, Virginija angleškim priseljencem obljublja bogastvo in svobodo. Jocelynina uničena plantaža si je opomogla, a stare zamere ostajajo. Jocelyn po tihem načrtuje maščevanje, toda Yeardley se ne bo umaknil brez boja.

Veliki dobički v koloniji vzbudijo pozornost Anglije, prihod enigmatičnega moža v mesto pa prisili mnoge meščane v mrzlično brisanje sledi o preteklih prestopkih. Sredi spopada se rodi ljubezen in celo Jocelyn se odpira prihodnost, kakršne si ni nikoli niti predstavljala.

Maria, Pedro in njuni rojaki angolskega porekla se borijo za svoj mir znotraj kolonije, a si več ne morejo zatiskati oči, da živijo pod tiranijo in zrejo proti nepredstavljivi prihodnosti. Sharrowsovi medtem razvijejo tesno vez z ameriškimi staroselci.

Henry se poroči z žensko iz plemena Pamunkey, Silas pa živi skupaj z njimi v izgnanstvu, toda njegov prijateljski odnos z bojevnikom Chacrowom je pred veliko preizkušnjo in naposled se znajde v središču doslej najhujšega spopada med Angleži ameriškimi staroselci.

Ti spopadi naznanjajo novo poglavje v zgodovini Virginije, ki bo več stoletij krojilo podobo novega sveta.

Frankie Drake

Nove epizode ob torkih ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Kew Media

Čeprav Frankie Drake naleti na Agatho Christie v Londonu – to se zgodi v premierni epizodi tretje sezone – je slovita pisateljica v resničnem življenju leta 1922 s svojim tedanjim soprogom odpotovala v Kanado, kar pomeni, da bi se lahko znašla v Torontu med eno od krajevnih preiskav naslovne junakinje.

Tretja sezona postreže z novimi dogodivščinami, saj Drakove zasebne detektivke obravnavajo še zahtevnejše primere, v njih pa se spopadajo s še mogočnejšimi zlikovci.

Frankie in Trudy se še naprej zanašata na Mary in Flo, ki vselej radi priskočita na pomoč pri vohljanju po policijskih dosjejih ter obdukcijskih poročilih, toda Mary je zaradi novo pridobljene samozavesti na policijski postaji (in v življenju samem) nezadovoljna s statusom častnice za moralo in si postavi nove razburljive poklicne cilje.

Flo zaključi razredni del na medicinski fakulteti in se veseli kliničnega izobraževanja v bolnišnici, medtem pa usklajuje zvezo s svojim ljubimcem na daljavo z različnimi zahtevami, ki jih mora izpolnjevati kot Drakova detektivka.

Trudyjino ljubezensko življenje z Billom Petersom postaja čedalje resnejše, hkrati pa je uspešna tudi pri svojem preiskovalnem delu, kjer sprejema resnično velika tveganja pri reševanju primerov.

Frankie še naprej vodi skupino z veliko samozavestjo in domiselnostjo, medtem pa razvije romantično razmerje z boksarjem Mosesom Pagom.