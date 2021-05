To so najbolj fine filmske družine

Pred 15. majem, svetovnim dnevom družine, smo na malih zaslonih poiskali žanrsko raznolike filme z junakinjami in junaki, ki jih vežejo (bolj ali manj) tesne sorodstvene vezi – od animiranih Neverjetnih do mafijske dinastije Carleone.

Neverjetni (The Incredibles, 2004)

Ustvarjalci Pixarjevih animiranih mojstrovin Svet igrač, Pošasti iz omare in Iskanje malega Nema predstavljajo zgodbo o ameriški družini superjunakov, ki znova odkrivajo vir svojih moči drug v drugem. Prejemnik oskarjev za najboljši animiran celovečerec in najboljšo montažo zvoka. • V nedeljo, 9. 5., ob 14.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nož v hrbet (Knives Out, 2019)

Zvezdniško obarvana komična kriminalka Riana Johnsona (Časovna zanka, Vojna zvezd: Poslednji Jedi) o detektivu (Daniel Craig), ki poskuša odkriti skrivnostnega morilca med sprtimi člani ekscentrične družine. • V petek, 21. 5., ob 18.25 na CineStar TV Premiere 2.*

Očka v krilu (Mrs. Doubtfire, 1993)

Daniel (Robin Williams) po boleči ločitvi od Mirande (Sally Field) izgubi še skrbništvo nad njunimi tremi otroki. Ker želi ohraniti tesne stike z družino, se preobleče v gospo Doubtfire, zrelo in odločno varuško z ostrim jezikom. Film je prejel oskarja za najboljšo masko. • V soboto, 8. 5., ob 11.26 na Planet PLUS.*

Ne z mojo hčerko (Blockers, 2018)

Producenti filma Sosedi in scenaristi uspešnice Prava nota pri kritikih pohvaljeno seksualno komedijo o treh starših, ki želijo svojim najstniškim hčeram preprečiti, da bi na večer maturantskega plesa izgubile nedolžnost. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Njeni tastari (Meet the Parents, 2000)

Medicinski tehnik Greg Focker (Ben Stiller) mora spoznati starše svojega dekleta, preden jo zaprosi za roko, toda njen sumničavi oče in nekdanji agent Cie Jack (Robert De Niro) se izkaže za snubčevo najhujšo nočno moro. • V petek, 14. 5., ob 20. uri na Kino.*

Pri Addamsovih (The Addams Family, 2019)

Obešenjaška, groteskna in čudaška družina Addams se v svoji najnovejši celovečerni animirani pustolovščini preseli v dolgočasno predmestje in tam na novo določi pomen dobrososedskih odnosov. • V ponedeljek, 10. 5., ob 16.50 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nore počitnice: Nova generacija (Vacation, 2015)

Zvezdnik trilogije Prekrokana noč Ed Helms v najnovejši izdaji priljubljene komične franšize, ki nas spremlja že več kot tri desetletja in prikazuje zabavne prigode ter nezgode družine Griswold. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Lepota po ameriško (American Beauty, 1999)

Trpka komična mojstrovina Sama Mendesa o moškem v krizi srednjih let (Kevin Spacey), čigar družinsko življenje v predmestju se povsem postavi na glavo. Prejemnik oskarjev za najboljši film leta, režijo, izvirni scenarij, glavnega igralca in fotografijo. • V petek, 21. 5., ob 6. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ves denar sveta (All the Money in the World, 2017)

Napet biografski triler Ridleyja Scotta o ugrabitvi vnuka najbogatejšega moža na svetu, za katerega njegov ded, naftni mogotec J. Paul Getty, ni želel plačati odkupnine. Februarja umrli Christopher Plummer je bil za vlogo neizprosnega Gettyja nominiran za oskarja. • V petek, 21. 5., ob 20.45 na CineStar TV 1.*

Boter (The Godfather, 1972) & Boter 2 (The Godfather: Part II, 1974)

Po romanu Maria Puza posneta veličastna kriminalna saga Francisa Forda Coppole o mafijski družini Carleone, ki jo sprva vodi patriarh Vito (Marlon Brando/Robert De Niro), po njegovi smrti pa družinske posle prevzame Vitov najmlajši sin Michael (Al Pacino). • Boter: v soboto, 8. 5., ob 21. uri na Cinemax.* │ Boter 2: v soboto, 15. 5., ob 21. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Napovednik filma Nož v hrbet:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV 1 223 DA CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA