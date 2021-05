Filmi o drugi svetovni vojni

Pred devetim majem, dnevom zmage nad fašizmom in nacizmom, smo na malih zaslonih poiskali dvanajst odličnih celovečercev, ki prikazujejo različne vidike boja med zavezniki in silami osi ali pa osvetljujejo posledice, ki jih je imela vojna morija na civiliste.

Stotnik (Der Hauptmann, 2017)

Groteskna, stilizirana, a na resnične dogodke oprta in z drobci črno črnega humorja posuta vojna drama je alegorija koruptivne narave moči, v kateri preprosta uniforma iz vojnega dezerterja potegne na dan morilsko pošast. • V soboto, 8. 5., ob 22.45 na TV SLO 1.*

Operacija Valkira (Valkyrie, 2008)

Bryan Singer, režiser filmov Osumljenih pet in Možje X, osvetljuje resnično ozadje najbolj razvpitega spodletelega atentata na Adolfa Hitlerja. Atentat je poskušal izvesti vojaški poveljnik Claus (Tom Cruise), toda na usodni dan številne nepredvidljive malenkosti povzročijo neizbežen propad drzne spletke. • V petek, 7. 5., ob 9.40 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Hartova vojna (Hart's War, 2002)

Ameriški polkovnik se med drugo svetovno vojno znajde v nemškem taborišču za vojne ujetnike in potrpežljivo čaka na pravi trenutek, da bo udaril po sovražniku. Ko v taborišču pride do umora, dobi priložnost, da izpelje svoj načrt. Glavne vloge v filmu so odigrali Bruce Willis, Colin Farrell in Terrence Howard. • V torek, 4. 5., ob 23.05 na Kanal A.*

Dunkirk (2017)

Epski vojni film Christopherja Nolana (Vitez teme, Izvor, Medzvezdje, Tenet) o največji pomorski evakuacijski akciji v zgodovini, ki je imela neposreden vpliv na potek druge svetovne vojne. Prejemnik oskarjev za najboljšo filmsko montažo, montažo zvoka in mešanje zvoka. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Kljubovanje (Defiance, 2008)

Štirje judovski bratje v času nacistične okupacije Poljske pobegnejo v gozd in se pridružijo ruskim partizanom v boju proti Nemcem. Med vojno zgradijo vas v gozdu in rešijo življenje več kot 1.200 drugim judom. • V torek, 11. 5., ob 17.35 na CineStar TV Action & Thriller.*

Zajec Jojo (Jojo Rabbit, 2019)

Domiselna in zvezdniško obarvana satira o nemškem fantiču in njegovem namišljenem prijatelju Hitlerju. Film Taike Waititija je prejel oskarja za najboljši prirejen scenarij, za zlate kipce pa se je potegoval še v petih kategorijah, tudi v najprestižnejši. • V petek, 7. 5., ob 8.05 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zaveznika (Allied, 2016)

Brad Pitt in Marion Cotillard v vohunskem romantičnem trilerju Roberta Zemeckisa o kanadskem vohunu in članici francoskega odpora, ki med drugo svetovno vojno v Casablanci skleneta lažen zakon, ta pa preraste v resnično ljubezen. • V ponedeljek, 10. 5., ob 20.00 na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Bitka za Midway (Midway, 2019)

Zvezdniško obarvan epski spektakel režiserja Dneva neodvisnosti Rolanda Emmericha o odločilni pacifiški pomorski bitki, ki je med drugo svetovno vojno potekala med mornaricama Japonske in ZDA. • V soboto, 8. 5., ob 18.20 na CineStar TV Premiere 2.*

Mož železnega srca (The Man with the Iron Heart, 2017)

Praga leta 1942. Majhna odporniška skupina Čehov poskuša s samomorilsko nalogo doseči nemogoče – ubiti zloglasnega nacističnega guvernerja Reinharda Heydricha (Jason Clarke), esesovskega vodjo in avtorja "dokončne rešitve" judovskega vprašanja. • V videoteki DKino.

Neslavne barabe (Inglourious Basterds, 2009)

Med drugo svetovno vojno se skupina tajnih ameriških agentov poda v okupirano Francijo z namenom, da brutalno pomorijo vplivne naciste, v njihove načrte pa se vmeša še lastnica pariškega kina. Christoph Waltz je za stransko vlogo v Tarantinovi reviziji zgodovine prejel oskarja. • V ponedeljek, 10. 5., ob 22.50 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Igra oponašanja (Imitation Game, 2014)

Benedict Cumberbatch v zgodbi o Alanu Turingu – britanskem matematiku, kriptografu in dolgo zamolčanem junaku druge svetovne vojne, ki je razbil kodo nacističnega šifrirnega stroja Enigma, sam pa ostal velika uganka. Film je prejel oskarja za najboljši prirejen scenarij. • V četrtek, 6. 5., ob 8.00 na CineStar TV Premiere 1.*

Schindlerjev seznam (Schindler's List, 1993)

Resnična zgodba o Oskarju Schindlerju (Liam Neeson) – nacističnem poslovnežu, kockarju in ženskarju, ki je rešil življenja več kot tisoč poljskih Judov. Mojstrovina Stevena Spielberga je prejela sedem oskarjev, med njimi tudi kipca za najboljši film leta in najboljšo režijo. • V nedeljo, 9. 5., ob 21.55 na FOX Movies.*

Napovednik filma Neslavne barabe:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) DA CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) DA CineStar TV Action & Thriller 224 DA TV 1000 705 DA Kino 219│ 220 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA FOX Movies 8 │ 15 (HD) DA