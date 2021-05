Asistentka (The Assistant)

Film, ki nas postavi v kožo mlade asistentke mogočnega filmskega producenta, pomenljivo spominja na afero spolnih zlorab, povezanih s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje #JazTudi. To ni zgodba o Weinsteinu, pač pa zadržan in minimalističen portret sistema, ki tiho podpira nasilje nad ženskami.

ZDA │ 2019 │ 87 min. │ Drama R: Kitty Green I: Julia Garner, Matthew Macfadyen, Makenzie Leigh, Kristine Froseth IMDb: 6,3/10 │ Rotten Tomatoes: 92 % │ Uporabniki Googla: 42 %

Film bo v videoteki DKino na voljo do konca četrtka, 13. maja 2021.

Pred Jane, ki se je pred kratkim zaposlila kot asistentka vplivnega medijskega producenta, je nov delovni dan. V službo kot ponavadi prispe prva in odide zadnja, njeno delo je naporno in enolično – tiskanje urnikov, naročanje kosil in skrb, da je šefova pisarna kot iz škatlice.

Tiho prenaša nenehno sovraštvo sodelavcev in šefovo grajanje ter molče opazuje, kako številne privlačne mladenke vstopajo v njegovo pisarno. Kmalu ji postane jasno, da je njen sum upravičen in da je nehote del sistema, ki dopušča oziroma podpira tudi spolne zlorabe.

"Asistentka je prvi veliki film o gibanju #JazTudi." Alissa Wilkinson, Vox

"Asistentka je tiho delo velikih ambicij, pomembna kulturna izjava v filmski formi." Eric Kohn, IndieWire

"Nobenega prelivanja krvi. Nobenih trupel. Pa vendar je Asistentka resnično srhljiv film o pošasti." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Napovednik filma Asistentka: Zanimivosti: Film so posneli v samo osemnajstih dneh.

Julia Garner (Jane) igra v vseh prizorih filma.

(Jane) igra v vseh prizorih filma. Režiserka, scenaristka, producentka in montažerka filma Kitty Green je po lastnih besedah spremljala medijska poročanja o gibanju #JazTudi in se spraševala, zakaj se ves čas osredotočajo na nasilneže.

"Vsi vemo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati, te zgodbe smo brali. Mene pa je bolj zanimalo, kaj se dogaja na drugi strani vrat. /…/

Raziskati sem hotela okolje, ki podpira takšnega spolnega plenilca, in kulturo molka, ki ga obdaja."

Njihove zgodbe so si bile osupljivo podobne.

Njihove zgodbe so si bile osupljivo podobne. En član in dve članici igralske zasedbe – Matthew Macfadyen , Dagmara Dominczyk in Juliana Canfield – imajo glavne vloge v hvaljeni TV-seriji Nasledstvo.

, in – imajo glavne vloge v hvaljeni TV-seriji Nasledstvo.

Avstralska filmska ustvarjalka Kitty Green je pred tem filmom posnela dva celovečerna in enega kratkega dokumentarca, Asistentka (2019) pa je njen celovečerni igrani prvenec.

