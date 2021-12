Telekom Slovenije obdaruje svoje naročnike

Ob krajših in hladnih dnevih več časa preživimo doma, zato so se pri Telekomu Slovenije odločili, da bodo v predprazničnih decembrskih dneh razveselili svoje uporabnike z obogateno ponudbo NEO. Uporabniki lahko zdaj izbirajo med novimi programskimi možnostmi, igrajo številne igre in se celo naučijo veščin šaha v šahovskem tečaju z Lauro Unuk. Čaka pa jih še eno presenečenje, in sicer brezplačna nadgradnja TV-shem, ki je na voljo vse do 16. januarja 2022.

V decembru brezplačni programi v vseh TV-shemah

V prav vse programske sheme so pri Telekomu Slovenije brezplačno uporabnikom dodali nekatere otroške, dokumentarne, poljudnoznanstvene, filmske, športne in glasbene televizijske programe.

Brezplačna praznična nadgradnja TV-shem za naročnike Telekoma Slovenije. Foto: Getty Images

Od 15. decembra do 16. januarja bodo brezplačno na voljo naslednji programi: za otroke : Nickelodeon, Nick Toons, Nick Jr.;

: Nickelodeon, Nick Toons, Nick Jr.; za ljubitelje filmov in zabavnih programov : HGTV, TV 1000, Epic drama, Cinestar TV 1, Cinestar TV Action&Thriller, Cinestar Fantasy, Cinestar TV Premiere 1, Cinestar TV Premiere 2, Kitchen TV, Fox Movies*, 24 kitchen*;

: HGTV, TV 1000, Epic drama, Cinestar TV 1, Cinestar TV Action&Thriller, Cinestar Fantasy, Cinestar TV Premiere 1, Cinestar TV Premiere 2, Kitchen TV, Fox Movies*, 24 kitchen*; za ljubitelje dokumentarnih in poljudnoznanstvenih vsebin : Discovery Channel, Animal Planet, Discovery TLC, Discovery ID Xtra, Travel Channel, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore, Curiosity Channel, National Geographic Wild*;

: Discovery Channel, Animal Planet, Discovery TLC, Discovery ID Xtra, Travel Channel, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore, Curiosity Channel, National Geographic Wild*; za ljubitelje športnih vsebin : Eurosport 1, Eurosport 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena Sport 3, Arena Sport 4, Arena Fight, Arena eSport.

: Eurosport 1, Eurosport 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena Sport 3, Arena Sport 4, Arena Fight, Arena eSport. za glasbene navdušence: MTV HD, MTV 00's. Club MTV, MTV Hits, MTV 90's, MTV 80's. TV-programi, ki so označeni z *, bodo na voljo v programskih shemah Standard, Mini in Mega HD.

Novi programi za ljubitelje raziskovanj, hrane in glasbe

Pri Telekomu Slovenije so decembra obogatili programsko shemo tudi s popolnoma novimi programi, ki so prvič na voljo slovenskim uporabnikom, to so kuharski program Kitchen TV, Curiosity, ki bo zadovoljil želje ljubiteljev dokumentarcev, in glasbeni programi Folx.

Poleg brezplačne nadrgadnje TV-shem so uporabnikom na voljo tudi popolnoma novi programi, ki jih lahko najdejo kar z glasovnim ukazom. Foto: Bojan Puhek Curiosity in Kitchen TV bosta do vključno 13. februarja 2022 brezplačno dosegljiva vsem uporabnikom, po tem datumu pa bosta vključena v programski shemi Standard in Mega HD.

Curiosity je dokumentarni program, ki pokriva področja narave, znanosti, tehnologije, potovanj ter druge dokumentarne teme in je privzet na programskem mestu 131. Kitchen TV je v celoti posvečen hrani, kuhanju, turizmu, kulturi in izobraževanju o zdravih življenjskih navadah. TV-program podrobneje predstavlja tudi različne kuharske posebnosti območja Balkana, uporabniki ga lahko najdejo na privzetem programskem mestu 301.

Šah z Lauro Unuk

V video tečaju vas bo šahovskih veščin naučila Laura Unuk.

Da je razumevanje šaha dobra popotnica za življenje, so prepoznali tudi v Telekomu Slovenije. Zato so z letošnjim decembrom svojim uporabnikom na platformi NEO omogočili, da se naučijo veščin šaha s pomočjo video tečaja, v katerem bo svoje znanje z njimi delila Laura Unuk, slovenska šahistka s šahovskim nazivom "mednarodna mojstrica" v absolutni konkurenci. Naj med božično-novoletnimi počitnicami otroci predvsem uživajo na snegu, zvečer pa naj si le ogledajo katerega izmed brezplačno dodanih otroških programov ali pa se morda celo naučijo šaha.

tej povezavi, spodaj pa lahko rešite kviz ter preverite svoje šahovsko znanje in se hkrati potegujete za privlačne nagrade. Več informacij o šahu z Lauro Unuk preverite na, spodaj pa lahko rešite kviz ter preverite svoje šahovsko znanje in se hkrati potegujete za privlačne nagrade.

Igre za vso družino

Z decembrom so uporabnikom Telekoma Slovenije v okviru platforme NEO na voljo že kar 104 igre, vsak mesec pa se jim bodo pridružile nove. To je odličen način zabave za vso družino, še posebej v temnih in hladnih zimskih popoldnevih, ki jih pogosto najraje preživljamo za štirimi stenami.

NEO Igre za vse starosti.

Med žanri iger lahko vsak najde nekaj zase, tako otroci kot tudi odrasli. Katalog NEO Iger namreč ponuja raznovrstne igre, kot so akcije, igre vlog, pustolovščine, simulacije, strategije, športne igre, uganke, igre za otroke in igre za več igralcev. Decembra so ponudbi iger dodali še naslednje: Astérix & Obélix XXL: Romastered, Yooka Laylee, Homefront (2011) in Skelatack.

Odlična ideja za darilo

Plošček je na voljo v E-trgovini Telekoma Slovenije. Foto: Telekomov Tehnik NEO Igre ne vsebujejo oglasov. Uporabniška izkušnja je preprosta in varna. Čaka vas igralna izkušnja, kot ste je vajeni na najbolj priljubljenih igralnih konzolah. Vse, kar potrebujete, so NEO Smartbox, optična povezava in igralni plošček, med zadnjimi pri Telekomu Slovenije posebej priporočajo Logitech F710. V E-trgovini Telekoma Slovenije ga lahko kupite že samo za 30 evrov. To bo zagotovo čudovito darilo za vsakogar, ki ceni dobro igro, ne glede na njegovo starost.

Otroška videoteka vedno z vami

Na platformi NEO je v okolju, varnem za otroke, na voljo videoteka DaVinci Kids s poučnimi in zabavnimi vsebinami. Tako kot za odrasle je tudi za otroke zima čas, ko si radi s kakavom v roki, toplo oblečeni ali zaviti v deko ogledajo najljubšo serijo. Telekom Slovenije na platformi NEO zdaj ponuja tudi videoteko DaVinci Kids. Videoteka je kot nalašč za otroke, stare med 6 in 12 let. Vsebuje več kot 300 ur izobraževalnih vsebin v slovenskem jeziku, ki jih neprestano dopolnjujejo ter so ekskluzivne in jih zatorej ni mogoče videti nikjer drugje. V decembru otroke v videoteki DaVinci Kids čaka prav poseben božični program.

DaVinci Kids je za naročnike Telekoma Slovenije na voljo tudi kot mobilna aplikacija.