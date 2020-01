Ljubljeni (Benzinho/Loveling)

Globoko intimna in hkrati univerzalna oda materinstvu nas odpelje v kaotično, a topline in humorja polno vsakdanjost brazilske družine.

Brazilija, Urugvaj │ 2018 │ 93 min. │ Komična drama R: Gustavo Pizzi │ I: Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves IMDb: 7,2/10 │ Rotten Tomatoes: 94 % │ Uporabniki Googla: 87 %

Irene živi z možem in štirimi sinovi v podirajoči se hiši na obrobju Ria de Janeira. Nekega dne najstarejši sin Fernando oznani, da so ga povabili v profesionalni rokometni klub v Nemčijo.

Čeprav je Irene vedela, da bodo otroci nekoč odšli po svoje, je trenutek prišel prej, kot je pričakovala. Še posebej, ker ima za slovo na voljo samo nekaj tednov …

"Gustavo Pizzi prikaže običajno družino z realistično večplastnostjo, pri čemer banalne in ganljive trenutke – od kakofoničnih obedov do sprehodov po plaži – spretno preplete z arzenalom subtilnega humorja in grenko-sladkih radosti, ki jih ponuja vsakdanjik." Sandra Onana, Libération

"Požrtvovalna mati je eden najbolj vztrajnih arhetipov latinskoameriškega filma in televizije. Tudi delo brazilskega režiserja Gustava Pizzija je zasidrano v tej pripovedni tradiciji, a hkrati posodobi konflikte in spotoma poruši določene klišeje." Fernanda Solórzano, Letras Libres

Napovednik filma Ljubljeni: Zanimivosti: Brazilski režiser, scenarist in producent Gustavo Pizzi je scenarij napisal s svojo nekdanjo ženo Karine Teles , ta pa je ob njunih dveh sinovih in svojem nečaku v filmu tudi odigrala glavno vlogo. Dvojec je sicer na ta način sodeloval že pri režiserjevem celovečernem prvencu Riscado (2010), pozneje pa sta skupaj posnela še miniserijo Gilda (2019).

Film je svetovno premiero doživel na festivalu Sundance.

Na festivalu v Málagi je prejel nagrado za najboljši ibero-ameriški film in posebno nagrado kritikov, na festivalu v Gramadi pa nagrado občinstva, nagrado kritikov ter nagradi za najboljšo igralko in najboljšo stransko igralko. Film so predvajali še na festivalih kot so Rotterdam, Göteborg in Karlovi Vari, ogledali pa smo si ga lahko tudi na Liffu.

Na festivalu v Málagi je prejel nagrado za najboljši ibero-ameriški film in posebno nagrado kritikov, na festivalu v Gramadi pa nagrado občinstva, nagrado kritikov ter nagradi za najboljšo igralko in najboljšo stransko igralko. Film so predvajali še na festivalih kot so Rotterdam, Göteborg in Karlovi Vari, ogledali pa smo si ga lahko tudi na Liffu. Režiser Gustavo Pizzi je leta 2018 obiskal Liffe.

