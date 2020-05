Kot šef (Like a Boss)

Like a Boss © 2020 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Rose Byrne in Tiffany Haddish v komediji o najboljših prijateljicah, ki se znajdeta na različnih bregovih, potem ko njuno kozmetično podjetje zaide v finančne težave in mu grozi, da ga bo prevzela velika kozmetična hiša v lasti neizprosne magnatinje (Salma Hayek).

ZDA │ 2020 │ 80 min. │ Komedija R: Miguel Arteta│ I: Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek, Billy Porter IMDb: 4,4/10 │ Rotten Tomatoes: 21 % │ Uporabniki Googla: 67 %

Najboljši prijateljici Mia in Mel sta lastnici in ustanoviteljici kozmetičnega podjetja. Ko se to znajde v velikih finančnih težavah, je ponudba za odkup podjetja velike kozmetične hiše v lasti Claire Luna preveč mamljiva, da bi jo izpustili.

Toda nastala situacija načne njun odnos. Značajsko različni prijateljici imata namreč popolnoma drugačna pogleda na prihodnost podjetja, poleg tega pa jima nova šefica krade ideje.

"Arteta ima talent, da prevzame tipično zveneče komedije in jih izboljša tako, da vanje vbrizga srce, humor in avtentičnost. To naredi tudi tukaj in to opravi kot šef." Adam Graham, Detroit News

"Kot šef je še ena popolnoma prijetna komedija srednjega sloja, ki bi ji bilo usojeno, da utone v pozabo, če ne bi vsebovala potencialnega rojstva naslednjega velikega komičnega para – Tiffany Haddish in Rose Byrne." Clarisse Loughrey, Independent

Napovednik filma Kot šef: Zanimivosti: Salma Hayek je razmišljala, da bi si za vlogo Claire Lune v kožo vbrizgala botoks, a se je nazadnje odločila, da tega ne bo storila, ker ta ne bi popustil do začetka snemanja njenega naslednjega filma.

je razmišljala, da bi si za vlogo Claire Lune v kožo vbrizgala botoks, a se je nazadnje odločila, da tega ne bo storila, ker ta ne bi popustil do začetka snemanja njenega naslednjega filma. Miguelom Arteto sodelovala že pri hvaljeni komični drami Večerja z Beatriz (2017).

sodelovala že pri hvaljeni komični drami Večerja z Beatriz (2017). Rose Byrne in Jessica St. Clair sta bili soigralki že v komediji Dekliščina (2011), Byrnova in Ari Graynor pa v HBO-jevi TV-seriji Gospa Amerika (2020).

in sta bili soigralki že v komediji Dekliščina (2011), Byrnova in pa v HBO-jevi TV-seriji Gospa Amerika (2020). Ryan Hansen in Jimmy O. Yang sta soigralca v še enem letošnjem filmu – pustolovski grozljivki Fantazijski otok (2020).

