Tisti, ki kradejo srca znanim Slovencem #video

4. oktobra je bil svetovni dan živali. Nanje se je spomnilo nekaj znanih Slovencev, pa tudi sicer je med njimi kar nekaj takšnih, ki priznajo, da jim je skupno to, da so jim hišni ljubljenčki ukradli njihova srca. Kateri štirinožec torej razveseljuje koga?

4. oktober so že leta 1932 razglasili za svetovni dan živali, ko društva za varstvo in zaščito živali po vsem svetu prirejajo dogodke z namenom opozarjanja in opominjanja ljudi, kako pomembno vlogo imajo živali v našem vsakdanjem življenju. Ob tem so tudi nekateri znani Slovenci pozvali ljudi k temu, da se spomnijo na živali, ki so brez doma ali prepuščene sami sebi.

Cristiana Baranašiča psička Siya spremlja na vsakem koraku. Foto: Instagram

Čuki nimajo ime živali le v naslovu skupine, ampak ima vsak od njih tudi svojega najboljšega štirinožnega prijatelja. Pevka Eva Boto, voditeljica Natalija Bratkovič, zmagovalec resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija Cristian Baranašič in radijska voditeljica Taya Damjan imajo doma še bolj ko ne otroške in najstniške mladičke, ob katerih ne zmanjka veselja.

Natalijo Verboten kuža Don s svojimi vragolijami nasmeji vsak dan. Foto: Instagram

Pevka Rebeka Dremelj je nora na mačke, saj je ravno njena Lena tista, ki jo vedno vesela pričaka, ne glede na pozno uro prihoda domov. Pevca Natalija Verboten in Domen Kumer sta ljudi ob dnevu živali nagovorila tudi s posebnim videopozivom, naj ne pozabijo na zapuščena bitja. Natalija ima sicer doma mladega beagla Dona, Domnu pa že 18 let dela družbo maček Šanek.

Družino Čuka Mihe Novaka je osrečila šetlandska ovčarka Gina. Foto: Instagram

Manekenka in voditeljica Tara Zupančič pa je ljubezen do živali očitno podedovala od mame, ki si je ravno te dni ob svojem rojstnem dnevu zaželela, da prijatelji namesto nakupa daril raje denar darujejo enemu od zavetišč za zapuščene živali. Tudi Tara sicer že nekaj let zapored pozira za koledar za brezdomne muce.