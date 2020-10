Na Triglav po pričesko, kam pa na dober žur? #video

Kako so videti nenavadne in neobičajne kombinacije? Z glasbenikom Dejanom Krajncem smo se odpravili na Triglav, kjer je poleg krsta na najvišji točki Slovenije prišel tudi do nove pričeske. Nato pa smo ga pospremili še v studio, kjer smo z njim in s priljubljenimi Kingstoni govorili o tem, kaj je dober žur.

Glasbeniku in članu zasedbe Poskočni muzikanti Dejanu Krajncu se je izpolnila dolgoletna želja. Odšel je na Triglav! Kot je zanj značilno, pa ni bila zabavna le pot do vrha, temveč tudi dogodek na cilju. Ker je naš poskočni sogovornik znan po tem, da rad kakšno ušpiči, se je tokrat odločil, da ga pred Aljaževim stolpom ne bo čakal le krst, ampak tudi striženje. Saj veste, prav tako, kot je znan on, je znana tudi njegova irokeza.

Dejan Krajnc je na Triglavu dočakal krst in novo pričesko. Foto: Osebni arhiv

Postrigel ga je velenjski frizer Marko Hriberšek, ki je znan po tem, da ima rad izzive in zato striže na neobičajnih mestih. Tokrat je Dejana ostrigel le pri štirih stopinjah Celzija, zato so mu prsti skoraj pozebli.

Za svoj podvig so izbrali še zadnje trenutke dobrega vremena, ki se je na poti na vrh že pomešalo z meglo, tik preden so se vrnili do koče pa jih je popolnoma namočil dež.

Foto: osebni arhiv

Sicer pa je glasbenik zadnje čase kar nekaj ur preživel tudi v glasbenem studiu, kjer je skupaj s Kingstoni ustvaril novo skladbo Zafrkavam se, za katero so posneli tudi videospot. Kaj je dober žur, kaj je tisto, kar jim ga je kdaj tudi pokvarilo, in še nekaj drugih zanimivosti pa so priljubljeni Kingstoni in Dejan izdali v spodnjem videoprispevku.