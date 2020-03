Zvezdnika zaradi koronavirusa prestavila poroko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne le, da se bosta Katy Perry in Orlando Bloom čez nekaj mesecev razveselila otroka, tudi poroko sta načrtovala na začetku poletja. Ker bi se morala ta odviti na Japonskem, pa sta zdaj veliki dogodek odpovedala oziroma ga prestavila na kasnejši čas.

Viri, ki so blizu zvezdniškemu paru, so za portal People povedali, da sta se Katy in Orlando zaradi trenutne situacije s koronavirusom odločila, da poroko na Japonskem odpovesta oziroma prestavita na kasnejši čas, ko se bodo zdravstvene razmere umirile.

"Vse je že bilo urejeno za Japonsko, za 150 gostov. Katy je bila res nadvse navdušena nad tem, da se bo do oltarja sprehodila noseča," so razkrili viri. "Oba sta bila tako vzhičena, ker so bile urejene še zadnje podrobnosti za poroko, a sta zaradi koronavirusa pritisnila na gumb za pavzo."

Katy je sicer včeraj oboževalcem razkrila, da poleti pričakujeta tudi naraščaj. To bo za pevko prvi, za igralca pa drugi otrok – iz prejšnjega zakona z manekenko Mirando Kerr namreč že ima devetletnega sina Flynna.

Zvezdnica je na Instagramu med drugim priznala, da je bila nosečnost skrivnost, ki jo je od vseh skrivnosti v življenju najdlje skrivala, ter povedala, da ji v tem času še posebej diši Tabasco omaka.

Kasneje pa je na Twitterju še zapisala, da je res vesela, ker ne potrebuje več naokoli nositi ogromne torbe ali vase vleči trebuha, sedaj, ko je skrivnost razkrita. Verjetno sta bila to glavna "trika", s katerima ji je vse do sedaj uspelo skrivati nosečniški trebušček.