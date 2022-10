Zvezdniku prepovedali vstop v znano restavracijo: "Najhujši gost vseh časov"

Keith McNally, vodja newyorške restavracije Balthazar, je na Instagramu objavil neusmiljeno kritičen zapis o britanskem komiku in voditelju Jamesu Cordenu. Kot je pojasnil, je Cordenu prepovedal vstop v svojo restavracijo, ker je komik "najbolj prostaški gost", kar jih je kdaj srečal.

"Je izjemno nadarjen komik, kot oseba pa mali kreten"

"James Corden je izjemno nadarjen komik, kot oseba pa mali kreten in najbolj prostaški gost, kar smo jih v Balthazarju gostili, odkar se je restavracija pred 25 leti odprla. Ne zgodi se pogosto, da komu prepovem vstop, toda danes sem to storil Cordenu. Ni se mi zdel smešen," je pojasnil McNally in navedel dva primera komikovega neprimernega obnašanja do osebja v restavraciji.

James Corden je s svojim obnašanjem razburil newyorškega gostinca. Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Junija letos naj bi Corden na svojem krožniku našel las, zaradi česar je osebju začel groziti, da jim bo na spletu pustil slabo oceno, ob tem pa zahteval brezplačno pijačo. Pred kakšnim tednom dni pa se je zgodil drug incident, ko je Corden spet verbalno napadel osebje, ker njegova žena ni bila zadovoljna z jedjo, ki jo je dobila.

Vodja restavracije je ob tem za Page Six izjavil, da je sprva omahoval, ali bi komika tako javno očrnil, a se je za to odločil zaradi "solidarnosti s strežnim osebjem po vsem svetu".

"Njihovo delo je že samo po sebi težko in nihče se ne bi smel tako obnašati do njih, sploh pa ne slavni in bogati," je dejal.

Po opravičilu mu je vstop v restavracijo spet dovolil

Le nekaj ur pozneje pa je McNally na Instagramu objavil še en zapis, v katerem je razkril, da ga je James Corden poklical in se mu iskreno opravičil za svoje obnašanje. "Verjamem v nove priložnosti, saj sem tudi sam velikokrat zamočil," je zapisal gostinec in pojasnil, da si je premislil ter da je Corden pri njem spet dobrodošel: "Kdor se zmore tako opravičiti, si ne zasluži prepovedi vstopa."

Oglejte si še: