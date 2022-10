Enrique Iglesias se je odrekel bogastvu očeta Julia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popzvezdnik Enrique Iglesias se je odrekel premoženju, ki bi ga podedoval po očetu, legendarnem pevcu Juliu Iglesiasu, poročajo španski mediji. Čeprav imata 47-letni Enrique in 79-letni Julio podobno karierno pot, so odnosi med njima že dolgo ohlajeni, že več let naj ne bi bila v stikih.

"Enrique je prepričan, da mu je v glasbi uspelo brez očetove pomoči," piše španski El Nacional in dodaja, da se je odločil, da se bo odrekel premoženju, ki bi ga podedoval kot eden od osmih otrok Julia Iglesiasa.

Julio Iglesias leta 1988 s sinovoma Juliem mlajšim in Enriqejem ter hčerko Chabeli. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Razlog za to je nedvomno tudi ta, da ima Enrique sam zelo globoke žepe, njegovo premoženje ocenjujejo na sto milijonov evrov, premoženje njegove partnerice, nekdanje teniške igralke Ane Kurnikove, pa na 60 milijonov evrov.

Premoženje Julia Iglesiasa medtem ocenjujejo na kar 800 milijonov evrov, le del tega pa je zaslužil kot pevec. Legendarni Španec je namreč med drugim vlagal v nepremičnine v Dominikanski republiki, ima pa tudi lastno znamko vodke, več restavracij in lastniške deleže v kozmetičnih podjetjih.

