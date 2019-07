Sodišče je odločilo: 43-letni Italijan je sin Julia Iglesiasa #video

Špansko sodišče je odločilo, da ima Julio Iglesias še enega otroka, skupno torej devet. Primer se je vlekel kar dve leti, a zdaj je uradno, da je Javier Sánchez Santos, 43-letnik, ki živi v Italiji, sin slavnega pevca.

Odločitev sodnika je temeljila na pričanju Javierjeve mame Maríe Edite, nekdanje balerine, ki je trdila, da je imela leta 1975 kratko razmerje z zvezdnikom in da je Javier rezultat njunega razmerja.

Javier na sodišču z mamo Mario:

Analizo DNK so naredili s pomočjo vzorca Julia Iglesiasa mlajšega. Foto: Getty Images

Ni privolil v analizo DNK, a so jo vseeno naredili

Primer so na sodišču obravnavali že leta 1992 in ga takrat tudi ovrgli, a so ga znova odprli zaradi napredka v tehnlogiji analize DNK. Julio Iglesias sicer ni privolil v testiranje DNK, a je detektivu kljub temu uspelo pridobiti dokaze: plastenko vode, iz katere je v Miamiju pil Juliev sin, Julio Iglesias mlajši. Rezultati so pokazali, da sta Julio mlajši in Javier brata.

Sodnik ni hotel priznati, ali so na razsodbo vplivali rezultati tako pridobljene analize, je pa dejal, da "sta si oče in sin vizualno zelo podobna" in da sta bila gospod Iglesias in gospa Edite leta 1975 zares v stiku. Torej ni "neverjetno, da ne bi imela seksualnega razmerja".

Svetovno znani pevec, ki se ni prikazal na sodišču, je ves čas zanikal očetovstvo in sporočil, da se bodo njegovi odvetniki pritožili na razsodbo.

V letu, ko naj bi Julio imel razmerje z balerino, se mu je rodil sin Enrique, ki je prav tako svetovno znani pevec. Foto: Getty Images

"Julio bo izpolnil svoje dolžnosti kot oče"

75-letni zvezdnik, ki je tako kot po glasbi znan tudi po ljubezenskih razmerjih, ima skupno kar osem otrok, no, zdaj očitno devet. Tri je dobil v razmerju z Isabel Preysler - med njimi tudi Enriqueja, prav tako svetovno znanega pevca -, s katero se je poročil leta 1971 in ločil osem let kasneje, pet pa z drugo ženo, Mirando Rijnsburger, s katero je še vedno poročen.

Pred razsodbo je Preyslerjeva, ki je bila s Juliem poročena v času domnevnega razmerja, dejala, da bo Julio, če se izkaže, da je Javier res njegov sin, "izpolnil svoje dolžnosti kot oče, saj je bil od nekdaj odgovoren človek".

