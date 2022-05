Anna Kournikova na poseben način voščila Enriqueju Iglesiasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Latino pevec in lepotec Enrique Iglesias je te dni praznoval 47. rojstni dan. Ob tej priložnosti je njegova žena Anna Kournikova objavila razposajeno družinsko fotografijo in voščila vse najboljše "super očku".

Anna Kournikova in njen mož Enrique Iglesias sta imela pester praznični vikend, saj sta v nedeljo praznovala materinski dan in Iglesiasov 47. rojstni dan.

Štiridesetletna Kournikova je na Instagramu delila fotografijo petčlanske družine, ki se je zbrala na zelenici na dan zabave. Sedeminštiridesetletnemu lepotcu je zaželela vse najboljše. "Vse najboljše najbolj neverjetnemu očku! Zelo radi te imamo," je pod objavo zapisala Kournikova.

Iglesias se je sklonil k svoji hčerki Lucy, da bi jo poljubil za fotografijo, medtem ko je njuno hčerko Mary držal na ramenih. Nicholas je medtem sedel v mamino naročje.

Pevec je prav tako delil objavo ob materinskem dnevu, v kateri je počastil ne samo svojo ženo, ampak tudi vse mame. V videu je videti, kako Anna Kournikova skupaj pleše z eno od hčera in kako mahata z lasmi. "Srečen materinski dan! Vsem materam po vsem svetu," je pod zabaven video zapisal Enrique Iglesias.

Anna in Enrique sta se spoznala med snemanjem videa za njegovo pesem Escape in se zaljubila.

V intervjuju Jessu Cagleju za SiriusXM je povedal, da so njuni otroci že videli ta znan video. "Kadarkoli slišijo katero od mojih pesmi, lahko dejansko prepoznajo moj glas, kar je precej kul. Ko pa si ogledajo ta video, mislim, da jih to malo odvrne," se je v oddaji spominjal Iglesias. "'Kaj mami počne tam? Z očkom? Kdaj je bilo to?' Pravzaprav je neverjetno gledati izraz na njihovih obrazih. Precej zanimivo."

Anna in Enrique sta skupaj že 21 let. Najprej sta njuno srečo okronala dvojčka Nicholas in Lucy, ki sta se rodila leta 2017, tri leta pozneje pa se jima je pridružila še Mary.

Preberite še: