Zvezdnica objavila eno redkih fotografij dvojčkov #video

Nekdanja zvezda tenisa Ana Kurnikova je sledilce na Instagramu razveselila s fotografijo dvojčkov, ki praznujeta tretji rojstni dan. To je sicer velika redkost, saj Ana in njen slavni mož, pevec Enrique Iglesias, svoje otroke večino časa skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti.

Ana Kurnikova in Enrique Iglesias, ki sta skupaj že od leta 2001, imata tri otroke – triletna dvojčka Nicholasa in Lucy ter desetmesečno hčerkico Mary. Svoje otroke le redko pokažeta, a pihanje tretje svečke je očitno ena od redkih izjem.

Ana je namreč na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo vsakega od dvojčkov posebej, zraven pa zapisala le številko 3 in dodala emotikon rdečega srca. Pod objavama se je seveda nabralo zelo veliko navdušenih komentarjev, ki so dvojčkoma izrekali čestitke in izražali navdušenje nad njima.

Tudi sicer je v zadnjih mesecih Ana malo popustila, ko gre za zasebnost njenih otrok. Na svojem profilu na Instagramu je namreč objavila tudi nekaj fotografij z dojenčico Mary. Ogledate si jih lahko v videu na vrhu članka.