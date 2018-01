Zvezdniki Gleeja se odzivajo na smrt soigralca Marka Sallinga

Mark je na prostosti čakal na izrek kazni zaradi posedovanja otroške pornografije. Foto: Getty Images

Losangeleška policija je potrdila, da je Mark Salling, ki je v seriji Glee igral Noaha Puckermana - Pucka, storil samomor. Življenje si je vzel po tem, ko je priznal posedovanje otroške pornografije, zaradi česar mu je sprva grozilo do 20 let zapora, po priznanju pa od štiri do sedem let. Igralec je na prostosti čakal na izrek kazni, ki je bil načrtovan za 7. marec.

Po novici o njegovi smrti so se prek družbenih omrežij oglasili njegovi soigralci in izrazili žalost ob igubi še enega soigralca - pred manj kot petimi leti je namreč zaradi kombnacije heroina in alkohola umrl glavni zvzednik serije Cory Monteith.

"Še ena boleča izguba"

Matthew Morrison je na Instagramu delil fotografijo z obema pokojnima igralcema in jo podpisal le s tremi emojiji: žalostnim z dvema angeloma.

😇😔😇 A post shared by Matthew Morrison (@_matthew.morrison_) on Jan 30, 2018 at 12:33pm PST

Producent Tim Davis se je oglasil prek Twitterja in zapisal:

Danes smo izgubili še enega člana zasedbe Glee. Ja, bil je kriv zločinov nad otroci, in ja, to je bilo strašno. A Mark je bil zlomljen človek, brez dvoma tudi sam žrtev zlorab. Rad sem ga imel in sem žalosten, ko pomislim na njegove starše. Prosim, vzdržite se krutih komentarjev.

Zvezdnica serije Jane Lynch je za TMZ dejala, da je novica o Markovi smrti "zelo žalostna in tragična. Zelo me je prizadelo."

Režiser Paris Barclay je svojo žalost prav tako izrazil prek Twitterja in tako kot Matthew delil fotografijo s Coryjem in Markom. "Še ena boleča izguba. Dva mlada igralca, ki smo ju izgubili prezgodaj."

It’s a painful loss, again. Two young actors, lost too soon. RIP #marksalling pic.twitter.com/g6kx4MWToV — Paris Barclay (@Harparbar) January 30, 2018

Soigralec iz serije Iqbal Theba pa je zgolj tvitnil: "Oh, Mark."

Po Markovi smrti se je oglasil tudi njegov odvetnikMichael J. Proctor, ki ga je zastopal v primeru posedovanja otroške pornografije: "Mark je bil nežna in ljubeča oseba, oseba z veliko kreativnostjo, ki se je močno trudila popraviti grozne napake in napačne odločitve. Njegova družina je hvaležna za podporo ob izgubi in prosi za spoštovanje zasebnosti."

Mark (desno) je v seriji Glee igral od leta 2009 do 2015. Njegov soigralec Cory je umrl leta 2013 in je bil nepogrešljiv član zasedbe od 2009 do smrti. Foto: Getty Images

Sallinga so zaradi posedovanja otroške pornografije aretirali decembra 2015, ko so v njegovem stanovanju našli 50 tisoč fotografij in videov z otroško pornografijo. Nekatere žrtve so bile stare komaj tri leta. Nagnjenje k samomoru naj bi kazal že avgusta lani, ko si je prerezal žile na zapestjih, a je njegov odvetnik to zanikal, čeprav naj bi se zaradi tega celo zdravil na psihiatričnem oddelku.