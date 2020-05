Zvezdnik znova obiskal kliniko za odvajanje od odvisnosti

Scott in Kourtney imata skupaj tri otroke in tudi po razhodu ostajata v prijateljskih odnosih.

Scott Disick in njegovi odvetniki namreč sklepajo, da ga je med obiskom klinike All Points North Lodge v Koloradu fotografiral nekdo od zaposlenih, nato pa fotografije prodal medijem. Daily Mail je takoj za tem poročal, da je 36-letni poslovnež v času izolacije znova podlegel kokainu in alkoholu ter se nato prijavil v omenjeno kliniko na zdravljenje.

Zdaj se je oglasil Scottov odvetnik Marty Singer, ki je za TMZ povedal, da poročanja medijev vsekakor niso resnična in da zvezdnik klinike ni obiskal zaradi tega, ker bi znova podlegel drogam in alkoholu, temveč ker se že dolgo časa neuspešno bori z bolečino ob smrti mame in očeta.

Zdaj se je končno odločil, da poišče strokovno pomoč in se sooči z izgubo staršev, s katero se nikakor ne more sprijazniti že več let. Do spoznanja, da ima še vedno nepredelane travme iz preteklosti, je prišel prav v času izolacije.

Po tednu dni v kliniki pa se je odjavil in se vrnil domov, razlog za hiter odhod pa so bile prav fotografije, ki so prišle v medije in lažna poročanja. Zdaj bo verjetno kliniko tožil, saj naj bi fotografije posnel prav eden od zaposlenih, je še pojasnil njegov odvetnik.