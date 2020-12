Zvezdnica neprepoznavna: "Kaj si si naredila z obrazom?" #video

Medtem ko večina zvezdnic in spletnih vplivnic te dni razveseljuje z darilci, kot so ličila, kreme, kosi oblačil in podobno, je raperka Cardi B v svojem kontroverznem slogu priredila prav poseben "giveaway". Nekomu bo namreč podarila spolno igračko, namenjeno stimulaciji ženskih intimnih delov.

A sledilci so bili med ogledom videa namesto na vsebino, kjer je opisovala igračko ter poudarjala, da mora biti leto 2021 še posebej začinjeno, osredotočeni na njen obraz. Opazili so namreč, da ima zvezdnica močno povečane ustnice in celo malce drugačen nos ter strukturo obraza, kar so brez zadržkov zapisali v komentarjih.

"Kaj si si naredila z obrazom?" "Sploh si nisi več podobna." "Kaj si je naredila? Povsem drugačna je videti." "Nehaj si popravljati obraz. Ko si bila še naravna, si bila tako lepa."Cardi, rada te imam, a, prosim, prenehaj z injekcijami v usta." To je bilo le nekaj opomb njenih oboževalcev, ki se jim zdi, da je z lepotnimi popravki pretiravala in da si kmalu sploh ne bo več podobna.