Znani igralec s četrto žensko že sedmič postal oče

Z zdajšnjo ženo in mamo dveh njegovih otrok Phillipo Coan na turnirju v Wimbledonu leta 2016 Foto: Guliverimage

Britanski igralec Jude Law je že sedmič postal oče. Law ima otroke s štirimi različnimi ženskami. Zdaj je dobil drugega otroka z isto žensko in trenutno partnerko, 35-letno Phillipo Coan. Na letališču Heathrow so ga opazili z ženo in enim otrokom več, a za zdaj zvezdnik govoric o sedmem otroku še ni komentiral.